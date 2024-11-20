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善心企業團體送暖雲林家扶歲末園遊會　仍缺3成！盼各界慷慨解囊

▲雲林家扶中心將於12月8日舉辦「家扶55幸福扇FUN歲末園遊會」。嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品今日各捐贈20萬助雲林家扶歲末園遊會。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林家扶中心將於12月8日舉辦「家扶55幸福扇FUN歲末園遊會」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林家扶中心將於12月8日舉辦「家扶55幸福扇FUN歲末園遊會」。嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品今（20）日在雲林縣長張麗善見證下，各捐贈20萬助雲林家扶歲末園遊會，由雲林家扶主委陳燦勳、蔡銘貴委員代表受贈並致贈感謝狀，期待各界拋磚引玉，慷慨解囊，助1000多個扶助家庭能溫暖喜迎新年。

▲雲林家扶中心將於12月8日舉辦「家扶55幸福扇FUN歲末園遊會」。嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品今日各捐贈20萬助雲林家扶歲末園遊會。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林家扶陳燦勲主委表示歲末園遊會所需經費約280萬元，目前除經費還短差3成經費。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林家扶中心服務約1000戶近2000位雲林兒少，其60%單親家庭、30%隔代教養家庭、20%更是新住民家庭。家扶55年來補足公部門救助與支持缺口，提供貧困家庭的兒童經濟扶助、寄養家庭、兒童保護、早期療育等服務，是縣府好夥伴，也是弱勢家庭最有力後盾。她代表縣民謝謝雲林家扶努力與付出。

雲林家扶陳燦勲主委表示，歲末的園遊會是年終回娘家活動，也是受扶助家庭最期待活動。近年物價波動讓家扶照顧弱勢家庭的成本不斷墊高，歲末園遊會所需經費約280萬元，目前除經費還短差3成經費，另愛心民生物資募集也還未達標，有待各界大力支持。

▲雲林家扶中心將於12月8日舉辦「家扶55幸福扇FUN歲末園遊會」。嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品今日各捐贈20萬助雲林家扶歲末園遊會。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，家扶55年來補足公部門救助與支持缺口，是縣府好夥伴，也是弱勢家庭最有力後盾。她代表縣民謝謝雲林家扶努力與付出。（圖／記者王悉宇翻攝）

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