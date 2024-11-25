俄羅斯「榛果樹飛彈」殘骸首公開　飛行15分鐘擊中烏克蘭

▲烏克蘭首度公開展示俄羅斯最新型極音速中程彈道飛彈「榛果樹」殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯21日朝烏克蘭發射極音速「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈，烏克蘭國家安全局24日首度公開展示飛彈殘骸，可見殘骸幾乎是焦黑一片，稱此前從未見過這款飛彈。烏克蘭總統澤倫斯基24日指出，已有防空系統能夠成功擊落像榛果樹這類飛彈。

▲烏克蘭表示，這枚飛彈飛行約15分鐘後擊中第聶伯羅。（圖／達志影像／美聯社）

基輔獨立報、法新社、美聯社等報導，俄羅斯朝烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）發射的榛果樹飛彈殘骸已被烏克蘭回收，明顯被燒到焦黑變形。烏克蘭安全部門一名專家指出，這是第一次在烏克蘭境內發現這類飛彈殘骸，相關人員正進行研究。

俄羅斯的榛果樹飛彈可攜帶常規彈頭或是核彈頭，依據烏克蘭情報機構說法，這枚飛彈從俄羅斯南部阿斯特拉罕地區（Astrakhan）的卡普斯京亞爾靶場第4飛彈試射場發射，飛行15分鐘後擊中大約900公里之外的烏克蘭第聶伯羅目標，飛彈有6個彈頭，每個彈頭有6枚彈藥，最高速度11馬赫。

此前，俄羅斯總統普丁證實試射最新型極音速中程彈道飛彈「榛果樹」，宣稱這款飛彈無法被防空系統攔截。

不過烏克蘭總統澤倫斯基24日指出，已有防空系統能夠成功擊落像榛果樹這類飛彈，專家正針對飛彈進行分析，「世界擁有能夠應對這類威脅的防空系統，俄羅斯必須感受到，擴大戰爭所踏出的每一步都將產生後果」，烏克蘭正與國際盟友合作，「共同尋找應對俄羅斯最新加劇情勢的辦法」。

▼飛彈殘骸燒得焦黑。（圖／達志影像／美聯社）