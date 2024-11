發動機降落中起火！濃煙火焰吞噬機身　機上95人冒火逃生畫面曝

▲俄羅斯方位角航空公司一架客機24日在土耳其降落時發動機起火,機上乘客匆忙逃生。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯方位角航空公司(Azimuth Airlines)一架客機24日在土耳其南部安塔利亞降落時,其中一具發動機突然起火,導致機上89名乘客與6名機組人員緊急撤離,所幸未造成人員傷亡。

據《紐約郵報》報導,這架蘇愷超級噴射100型(Sukhoi Superjet 100)客機24日從俄羅斯黑海度假勝地索契( Sochi)起飛,並在地中海岸的安塔利亞機場(Antalya Airport)降落時,左發動機突然起火。

A RUSSIAN AIRCRAFT CAUGHT FIRE AFTER LANDING AT ANTALYA AIRPORT: WHAT IS KNOWN SO FAR?



A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Russian airline Azimuth caught fire after landing at Antalya Airport, reportedly due to sudden changes in wind speed and direction that… pic.twitter.com/eKE8e8zjKg