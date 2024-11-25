發動機降落中起火！濃煙火焰吞噬機身　機上95人冒火逃生畫面曝

▲俄羅斯方位角航空公司一架客機24日在土耳其降落時發動機起火，機上乘客匆忙逃生。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯方位角航空公司（Azimuth Airlines）一架客機24日在土耳其南部安塔利亞降落時，其中一具發動機突然起火，導致機上89名乘客與6名機組人員緊急撤離，所幸未造成人員傷亡。

據《紐約郵報》報導，這架蘇愷超級噴射100型（Sukhoi Superjet 100）客機24日從俄羅斯黑海度假勝地索契（ Sochi）起飛，並在地中海岸的安塔利亞機場（Antalya Airport）降落時，左發動機突然起火。

A RUSSIAN AIRCRAFT CAUGHT FIRE AFTER LANDING AT ANTALYA AIRPORT: WHAT IS KNOWN SO FAR?



A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Russian airline Azimuth caught fire after landing at Antalya Airport, reportedly due to sudden changes in wind speed and direction that… pic.twitter.com/eKE8e8zjKg — Sputnik (@SputnikInt) November 24, 2024

從現場畫面可見，飛機發生火災後，火勢迅速蔓延，濃煙與火焰吞噬整架飛機，而乘客們則匆忙地攜帶行李從逃生滑梯撤離。目擊者描述，飛機在著陸過程中遭受了猛烈撞擊，讓乘客感到非常緊張。

A Russian passenger plane caught fire at Antalya Airport - The fire occurred when a Sukhoi Superjet 100 (RA-89085) belonging to Azimuth Airlines landed in #Antalya.



Flight data https://t.co/tx22pOL8pw



Video source: @tiklamanagerYOK pic.twitter.com/MGYaqKw9Ee — RadarBox (@RadarBoxCom) November 24, 2024

土耳其交通與基礎設施部表示，第一批救援人員戶急速趕到現場滅火，動用了多根水管，最後成功控制火勢。安塔利亞州副州長塞伊特歐魯（Suat Seyitoglu）也告訴媒體，「機上所有人都已安全撤離，謝天謝地沒有人在這起意外中受傷。」

目前，起火原因尚未確定，但事故發生時，土耳其國家氣象局曾發布暴雨等惡劣天氣警報，可能為事件提供線索。