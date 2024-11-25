以黎休戰有望！　消息：以色列「原則上同意」停火協議草案

▲以色列與黎巴嫩開戰400多天，最新消息指出，以色列已原則上同意美國提出的以黎停火協議草案。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列公共廣播公司（KAN）24日引述未具名消息人士指出，以色列已原則上同意美國提出的以黎停火協議草案，而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）目前正研究，如何在黎巴嫩真主黨也同意相關草案後，向公眾公佈這一協議。

據《以色列時報》報導，美國調劑人哈克斯汀（Amos Hochstein）周末向以色列祭出最後通牒，強調這是以黎推進協議的最後機會，如果以方再不接受，他將放棄斡旋，那麼以色列和真主黨就不得不等到川普新政府在1月上任後，才會重新展開調解。

消息人士透露，納坦雅胡已大致同意美國提出的以黎停火協議草案，並在24日與多名高官會談，研究該如何向公眾公佈這一協議。以色列公共廣播公司強調，以方同意停火，並不是一種妥協，而是對以色列有利的方案。

報導稱，美國已向以方保證，如果真主黨違反停火協議，那麼以色列有權在黎巴嫩和敘利亞邊境展開軍事行動。知情人士透露，停火協議可能會要求黎巴嫩軍隊負責阻止真主黨在黎巴嫩南部重建。

截至目前為止，以色列官方尚未對相關消息進行回應，但報導稱，美國前駐以色列大使夏皮洛（Daniel Shapiro）將在25日抵達以色列，以協助敲定協議中的最終細節。上周，真主黨領袖卡西姆（Sheikh Naim Qassem）表示，真主黨已對停火協議進行審視，並提交了回應，「決定權現在在以色列手中」。