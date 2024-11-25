　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以黎休戰有望！　消息：以色列「原則上同意」停火協議草案

▲以色列連續2周猛攻黎巴嫩南方沿海城市泰爾。（圖／路透）

▲以色列與黎巴嫩開戰400多天，最新消息指出，以色列已原則上同意美國提出的以黎停火協議草案。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列公共廣播公司（KAN）24日引述未具名消息人士指出，以色列已原則上同意美國提出的以黎停火協議草案，而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）目前正研究，如何在黎巴嫩真主黨也同意相關草案後，向公眾公佈這一協議。

據《以色列時報》報導，美國調劑人哈克斯汀（Amos Hochstein）周末向以色列祭出最後通牒，強調這是以黎推進協議的最後機會，如果以方再不接受，他將放棄斡旋，那麼以色列和真主黨就不得不等到川普新政府在1月上任後，才會重新展開調解。

消息人士透露，納坦雅胡已大致同意美國提出的以黎停火協議草案，並在24日與多名高官會談，研究該如何向公眾公佈這一協議。以色列公共廣播公司強調，以方同意停火，並不是一種妥協，而是對以色列有利的方案。

報導稱，美國已向以方保證，如果真主黨違反停火協議，那麼以色列有權在黎巴嫩和敘利亞邊境展開軍事行動。知情人士透露，停火協議可能會要求黎巴嫩軍隊負責阻止真主黨在黎巴嫩南部重建。

截至目前為止，以色列官方尚未對相關消息進行回應，但報導稱，美國前駐以色列大使夏皮洛（Daniel Shapiro）將在25日抵達以色列，以協助敲定協議中的最終細節。上周，真主黨領袖卡西姆（Sheikh Naim Qassem）表示，真主黨已對停火協議進行審視，並提交了回應，「決定權現在在以色列手中」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本隊賽後「2舉動」超有風度　MLB記者大讚：運動家精神
最棒生日禮物！朱育賢關鍵再見雙殺：烙印心中一輩子
陳傑憲效力台電棒球隊畫面曝！　從日職落選到世界MVP
「不是我講的！」辜仲諒還原打擊三流說　台灣奪冠用實力回應
台灣英雄班機今抵台時間曝　賴清德下令最高規格接待慶功
11年前在外野看球！江坤宇變成「世界的小可愛」：感動不可思議
台灣首奪冠！　2家公司今放假1天
從2013遺憾到2024奪冠！王建民、彭政閔感謝小學弟圓夢了
日本投手頒獎典禮「秒拿下銀牌」：很失望不是我想要的顏色

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本連三壘壘包都沒踩到！　日網友認「日本武士完敗」：徹底輸了

日本隊賽後「2舉動」超有風度　MLB記者大讚：運動家精神

川普還沒同意FBI對閣員身家調查　可能再創70年先例

波羅的海「2電纜遭破壞」！中國貨輪嫌疑最大　調查人員全面監控

北海道陷熊危機！1判決害獵人不敢開槍　日本恐變「熊熊星球」

以黎休戰有望！　消息：以色列「原則上同意」停火協議草案

讓這件事負責任地結束！　川普準國安顧問籲俄烏「上談判桌」

巴基斯坦教派衝突至少82死　政府調停達成停火7天

發動機降落中起火！濃煙火焰吞噬機身　機上95人冒火逃生畫面曝

阿聯證實失蹤猶太教拉比喪生　宣布逮捕3嫌

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

台灣奪冠終結日本27連勝神話　蔡其昌哭了：這不是運氣！

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

楊貴媚得金馬「差點謝壁虎跟蠑螈」　還想得金曲：我可以8蹲！

李泳知以為MAMA「塞獎給她」 得知「是粉絲投票」急道歉...安兪真嚇瘋

吳君如全身是哏！喊許光漢「老公」超爽　謝盈萱再唱「謝謝儂」劉冠廷猛得罪人XD

日本連三壘壘包都沒踩到！　日網友認「日本武士完敗」：徹底輸了

日本隊賽後「2舉動」超有風度　MLB記者大讚：運動家精神

川普還沒同意FBI對閣員身家調查　可能再創70年先例

波羅的海「2電纜遭破壞」！中國貨輪嫌疑最大　調查人員全面監控

北海道陷熊危機！1判決害獵人不敢開槍　日本恐變「熊熊星球」

以黎休戰有望！　消息：以色列「原則上同意」停火協議草案

讓這件事負責任地結束！　川普準國安顧問籲俄烏「上談判桌」

巴基斯坦教派衝突至少82死　政府調停達成停火7天

發動機降落中起火！濃煙火焰吞噬機身　機上95人冒火逃生畫面曝

阿聯證實失蹤猶太教拉比喪生　宣布逮捕3嫌

日本連三壘壘包都沒踩到！　日網友認「日本武士完敗」：徹底輸了

日本隊賽後「2舉動」超有風度　MLB記者大讚：運動家精神

藍喊砍潛艦預算只剩2億　顧立雄：海測通過之後才會動支相關預算

5成外地客湧進　中台灣第一大鎮房價叩關4字頭

日本隊唯一1人等全場！清宮幸太郎向恩師高國輝道賀　日網友感動

桃園2大「耶誕造景」免費拍！雪花燈光秀、自製卡片　還能逛市集

埼玉必去角川武藏野博物館！8米書架劇場看光雕秀　如在魔法世界

12強兩樣情！統一、富邦金中信金看俏　運彩發行商威剛翻黑

台泥張安平扛水泥進法說會　謝金河力讚「接地氣」

12強奪冠！F-16今晚伴飛台灣英雄凱歸　顧立雄重申：不影響戰備

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

國際熱門新聞

日媒詢問中華隊「骰子用途」　得知真相好吃驚

女路邊聊天遭巡警槍殺！　政府賠6.5億和解

40歲保全不見蹤影！同事登門驚見「赤裸腐屍」

日媒報導台灣繳罰款　中華隊賽前換將原因曝

追求遭拒！妒男開槍轟2女　她裝死逃過一劫

北韓軍隊淪肉靶！烏軍飛彈空襲500人慘死

瑞典公主「陸戰隊受訓」畫面曝光

美記者大讚陳傑憲　展現MLB天賦

衛報：蔡英文原訂10月16至18日訪問英國

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

阿聯證實失蹤猶太教拉比喪生　宣布逮捕3嫌

發動機降落中起火　機上95人冒火逃生

台球迷賽後不肯走！大巨蛋一幕「震撼美記者」

人妻照胃鏡「竟成植物人」

更多熱門

相關新聞

川普新政府準國安顧問　呼籲俄烏上談判桌

川普新政府準國安顧問　呼籲俄烏上談判桌

美國總統當選人川普新政府的準國家安全顧問瓦爾茲今天呼籲烏克蘭和俄羅斯停止升級戰爭，並敦促雙方上談判桌。

阿聯證實失蹤猶太教拉比喪生　宣布逮捕3嫌

阿聯證實失蹤猶太教拉比喪生　宣布逮捕3嫌

台日美搶世界前三名　AIT：友誼繼續前行！並肩帶給世界更多感動

台日美搶世界前三名　AIT：友誼繼續前行！並肩帶給世界更多感動

宗教領袖在阿聯遇害　以色列發布旅遊警戒

宗教領袖在阿聯遇害　以色列發布旅遊警戒

女路邊聊天遭巡警槍殺！　政府賠6.5億和解

女路邊聊天遭巡警槍殺！　政府賠6.5億和解

關鍵字：

軍武國際軍武以色列黎巴嫩真主黨美國北美要聞以黎停火協議草案

讀者迴響

熱門新聞

奪冠沒噴香檳？台灣婉拒有原因

快訊／陳傑憲今晨首發文　送老婆「2個大禮」：我愛妳

外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

陳傑憲全壘打狂做1手勢　球迷飆淚

辜仲諒宴請燒肉　郭俊麟直播破萬

12強個人獎出爐　陳傑憲豐收4座獎

驚喜！大谷翔平IG轉發祝賀台灣奪冠　

被轟2全壘打　日網：我們錯過換人的時機

慶中華隊奪冠！超商超殺優惠一次看

林昱珉「球技到刺青」都是亮點！　登日網熱搜：好反差

日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

日本隊時隔5793天被完封　日媒：屈辱

MLB記者讚可打大聯盟　陳傑憲回應了

日投挨兩轟不甘心　讚台灣強隊

郭國文深夜喊辜董加碼　被洗版炎上

更多

最夯影音

更多

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面