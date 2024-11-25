明起鋒面冷氣團夾擊　降雨熱區、雪崩式降溫一次看

▲周三將迎來入秋首波冷氣團，全台明顯降溫，北部低溫下探12、13度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

快準備冬衣，中央氣象署指出，明天鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部有短暫雨，周三將迎來入秋首波冷氣團，全台明顯降溫，影響時間從周三到周六清晨，北台灣整天低溫12、13度，其他地區13至17度左右，預估周六白天逐漸回暖。

氣象署科長劉宇其說，今天台灣附近雲量偏少，僅東半部有短暫雨勢，金門、馬祖雲量較多，整體天氣大致穩定，台灣西方從華中到華南有一道鋒面正在建立，並且逐漸接近台灣上空，今晚起北部開始有短暫陣雨現象，明天是天氣轉變過程。

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他表示，今晚鋒面到台灣海峽北部，到明天周二逐漸通過台灣上空，隨後大陸高壓夾帶東北季風南下，明天是鋒面通過及東北季風增強的過程，北部、東半部降雨逐漸增加，須留意高壓下來風力增強，因此明天沿海風浪也會轉強。

劉宇其說，這一波大陸高壓在明天南下、東北季風增強之後，蒙古地區持續有冷空氣遞補下來，周三起受到大陸高壓影響，冷空氣更多，將是今年首波大陸冷氣團，高壓勢力周四、周五盤據台灣附近，到周六白天高壓逐步出海，風向改吹溫暖的偏東風。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，劉宇其指出，今天白天晴到多雲，金馬雲量較多，有局部短暫雨，今晚鋒面接近，北部深夜出現零星陣雨，等到明天鋒面通過，北部、東半部容易下雨，中部及南部山區也有零星降雨，但鋒面通過速度快，明天下半天雨勢趨緩。

他說，周三至周六清晨在大陸冷高壓影響之下，環境轉為乾冷型態，降雨趨緩，全台晴朗穩定，僅東半部有零星降雨，但受到大陸冷氣團影響，周三開始留意溫度的變化。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，劉宇其說，今天溫度最高，北部高溫27、28度，明天鋒面通過、東北季風增強，北部明天高溫20度，差距大且越晚越冷，其他地區雖有降溫但幅度不大，南部27、28度，明天入夜之後稍微轉冷。

劉宇其指出，周三到周六清晨是大陸冷氣團影響時間，全台溫度明顯下降，最低溫北部、東北部下探12、13度，金門及馬祖12、13度，中部、花蓮約14度，南部16至17度，清晨夜晚感受較寒冷，日夜溫差大，民眾可準備好禦寒衣物。