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明起先乾後濕「越晚越冷」　周三迎冷氣團北部凍3天下探10度

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周二鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部轉為短暫陣雨且溫度下降，越晚越冷。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明天高溫25至28度，天氣穩定，但周二鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部轉為短暫陣雨，溫度降到16度，越晚越冷，周三首波大陸冷氣團南下，北部、東北部低溫下探12至13度，沿海空曠地區再低1到2度，周五、周六因輻射冷卻效應，仍有機會出現12度以下低溫。

氣象署預報員林定宜說，明天鋒面、東北季風還沒來，屬於高壓迴流的型態，溫度回升，低溫18至22度，北部、東半部高溫25至27度，中南部28度，且下雨機會少，僅基隆北海岸、東北部、花東有零星降雨，清晨桃園以北有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，天氣穩定。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周二鋒面通過加上東北季風增強，天氣開始有較大轉變，迎風面北部、東北部有短暫陣雨，花蓮、台東有局部短暫陣雨，中部及南部山區亦有零星短暫陣雨，溫度也會下降，北部及東北部16度，花東地區19、18度，且越晚越冷。

由於東北季風增強，林定宜提醒，周二至周四沿海風浪逐漸轉大，台灣海峽北部、東南部海面、巴士海峽可能出現風力7至8級、陣風10級，另明晚至周二清晨期間，中南部局部地區有低雲或霧，民眾要多加留意。

林定宜說，周三大陸冷氣團南下影響到周五清晨，各地明顯降溫，北部、東北部為14至20度，花東17至23度，中部16至24度，南部18至26度，中南部日夜溫差大。台北都會區低溫可能下探12、13度，局部沿海空曠地區再低個1、2度。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周五白天到周六雖然冷氣團減弱，清晨夜晚輻射冷卻效應，北部、東北部仍有機會出現12、13度低溫，白天太陽出來後，溫度就會回升到22度，中南部也回溫26度，因水氣減少，環境轉為乾冷。

林定宜表示，時序進入深秋初冬，冷氣團一波一波的來，平均5至7天就有一波冷空氣，預估12月有第二波大陸冷氣團，但預報時間尚久，強度如何仍有待後續觀察。

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