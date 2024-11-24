首波大陸冷氣團周三報到「暴跌10度」　北東低溫不到13度

▲周三大陸冷氣團南下，北部及東半部溫度下降8到10度，低溫落在13、14度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周降溫有感，中央氣象署指出，今、明天東北季風減弱，北部高溫回到26、27度，但周二鋒面通過，北部、東半部、中南部山區轉為短暫陣雨，周三大陸冷氣團南下，北部及東半部溫度會比現在降低8到10度，低溫下探13、14度，局部空曠地區會更低。

氣象署預報員林定宜說，從目前地面天氣圖來看，高壓等壓線密集，代表冷空氣比較強，逐漸向東移動。今白天東北季風減弱，到晚上預測台灣附近吹偏東風，白天溫度逐漸回升，明天算是未來一周較溫暖時期，北部上升到26、27度，各地天氣穩定。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）



不過林定宜表示，周二開始天氣轉變，在上半天鋒面逐漸通過，北部、東半部、中部南部山區將轉為短暫陣雨，各地雲量也偏多，鋒面通過加上東北季風增強，溫度也會下降，北部、東北部及東部轉為涼冷的天氣型態。

他說，周三大陸高壓逐漸南下，冷空氣南下，這波冷空氣達到大陸冷氣團等級，預估周三到周五清晨，中部以北、東北部低溫13至14度，局部沿海空曠地區更低。周五白天冷氣團稍微減弱到周六，但輻射冷卻效應影響，中南部日夜溫差大。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，林定宜指出，今天到明天雨勢不多，東北部有局部較大雨勢，基隆北海岸及花東都可能有些雨勢，西半部維持晴到多雲。周二鋒面通過帶來水氣，中部以北、東半部可能下雨，中部雨勢較小，中南部山區也有些雨勢。

他表示，周三下半天大陸冷氣團帶來乾冷空氣，因此周四到周六水氣偏少，東半部有零星降雨，其他地區晴到多雲。周二之後溫度下降，大陸冷氣團影響，周二、周三溫度下降幅度大，北部、東北部可能下降8至10度，相當有感。

他說，周五白天之後冷氣團減弱，白天溫度開始回升，但日夜相當冷涼，周六冷氣團持續減弱，清晨、夜晚依然較冷。未來冷氣團將一波波南下，平均5至7天就有一波冷空氣，但強度有待觀察。