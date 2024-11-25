中華隊奪冠！徐展元點名他「有獨到的過人之處」：致上無比的尊敬

▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在這次賽事中奪冠，總教練「龍貓」曾豪駒同樣功不可沒。體育主播徐展元就發文表示，他要給曾豪駒致上無比的尊敬與推崇，曾豪駒在教練的領域一定有過人之處，才能帶領中華隊贏得冠軍，「如今曾豪駒達成過往許多『名教頭』無法企及的榮耀，名列史冊，值得給予無比的肯定」。

徐展元在臉書粉專上發文表示，他要給曾豪駒總教練致上無比的尊敬與推崇，曾豪駒現在44歲，雖然選手時代沒有輝煌紀錄，一般民眾也叫不出他的名字，但是在教練的領域中，肯定有「獨到的過人之處」，才可以帶領中華隊贏得冠軍。

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徐展元透露，他唯一播過的「單局雙響砲」是曾豪駒（原名曾恆彰）18歲讀台北體院五專時，參加1998年第3屆金龍旗青棒賽，「對戰南港高工，單局雙響砲！終場22比1（五局提前）獲勝。」徐展元說自己當時非常驚訝，所以在轉播中直呼曾豪駒是「『強打少年』清原和博再現」。

之後徐展元再遇到曾豪駒，提到了此事，結果對方卻謙虛的說「強打與少年都是過去式囉。」徐展元也貼出一些和曾豪駒同框的照片，說當時曾豪駒還是資淺的Lamigo教練團成員，「但2020年他41歲時，就成為樂天桃猿職棒隊總教練，一帶就是4年！2022、23連續兩年打進冠軍戰，但未能奪冠，今年變成二軍總教練」。

最後徐展元也說，「如今曾豪駒達成過往許多『名教頭』無法企及的榮耀，名列史冊，值得給予無比的肯定」。