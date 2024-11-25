「2024年第七屆同星協力轉動愛」單車環島　台南永福星星幫陪伴

▲「2024年第七屆同星協力轉動愛」單車環島活動，台南永福星星幫特歡迎並陪騎。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導



每年12月3日訂為「國際身心障礙者日」，中華民國自閉症總會以「同星協力轉動愛-環境無礙共經營資訊可及齊參與」為主旨，藉由自行車環島之旅，打破自閉症者的固執之井。

自閉兒需要面對旅途中的種種變化，除了辛苦的騎車還要擔心路況，考驗自閉兒的體能以及問題處理能力，在騎車過程培養耐心、信心及挫折容忍力，加上一群人朝夕相處，彼此之間能夠相互認識、了解，讓自閉兒學會觀察及交流，增加良性的互動經驗。

自閉症總會今年邀請自閉症家庭一同騎上單車，今年度共有兩位小學生加入挑戰環島行動，分別是四年級及六年級的星兒小騎士；在11天的環島過程中，體驗不同生命的經驗及挑戰許多的不可能，完成環島圓夢活動。

台南市永福國小自閉症巡迴班也召集前六屆參與的星星兒家庭親子檔在府城這一段路上陪伴同行。值得一提的是永福教師會也發起「一日零錢捐」和環島物資募集活動，並於課程中宣導自閉症總會電子發票愛心碼「1577」，並且在校慶活動期間協助總會「星兒工坊」義賣。總會陳惠玲理事長表示，永福星星幫環島單車加油站，真的是全台星星兒的好朋友！

特別值得一提的是，每次都有參與自閉總會單車環島的台南市民小文，國小階段接受永福國小自閉症巡迴班的輔導，多年後已是長大的「肯納青年」！陪騎環島的小文爸爸打趣的說，多年來的學習經驗，特別的是當年在小學階段特教資源班的「帥哥養成計劃」的協助鼓勵之下，在每次環島的旅程都有很多不同的收穫。小文爸爸說雖然大家有時轉檔不成功越騎越用力，活動中也會有星兒會因體力不夠、受傷，或有時無法聽懂教練或老師的指令而違反車隊團隊行動準則等狀況。特別地是，小文爸爸說就像回娘家一樣，有大家的加油與鼓勵，星兒一定都能跟上團隊的單車行動！本次環島的宜蘭小勲也靦腆的說「感謝永福星星幫的加油！一定會順利完成環島任務！」。





台南市永福國小每年都會配合國際身障日與自閉總會合作，計畫以「同星協力轉動愛─多元參與共融共好」為主旨，透過多元的方式宣導自閉症者之相關概念與資訊，並落實身心障礙者權利公約(CRPD)，期望以正向之方式認識自閉症者，增加與自閉症者的良性互動經驗，共同建立友善融合的環境。