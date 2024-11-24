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第13屆台南文化獎頒獎儀式盛大舉行　黑琵先生王徵吉、古都基金會獲頒殊榮

▲「台南文化獎」24日，於台南市立圖書館新總館舉行頒獎典禮，黑琵先生王徵吉、古都基金會獲頒殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台南文化獎」24日，於台南市立圖書館新總館舉行頒獎典禮，黑琵先生王徵吉、古都基金會獲頒殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

象徵台南藝文界最高殊榮「台南文化獎」24日，於台南市立圖書館新總館舉行頒獎典禮，本屆個人獎由生態保育領域方面貢獻卓著的王徵吉老師獲獎，是首次由生態攝影家獲得此殊榮；團體獎由持續推動本市老屋保存與活化運動的「財團法人古都保存再生文教基金會」獲得，也成為第一個榮獲台南文化獎的民間團體。

頒獎典禮由副市長葉澤山親自主持，感謝得獎者多年努力的成果和所發揮出的社會影響力，為台南樹立典範，場面隆重溫馨。

台南市副市長葉澤山表示，王徵吉老師一生只做一件事，將攝影藝術帶入生態保育，讓台灣成為世界保護黑面琵鷺的領頭羊，為台南也為自己人生留下堅毅奮鬥足跡。而深愛台南的古都基金會伙伴們，20多年來致力於空間文化資產的保護利用和人文環境品質的提昇，也使台南持續做為最有魅力的文化古都。今日這份榮譽不僅是對他們多年來默默耕耘的最高肯定，更彰顯他們對台灣生態保育與歷史文化的重要貢獻，他們的堅持與努力，讓台灣的自然與歷史得以發揚光大，傳承不息！

▲「台南文化獎」24日，於台南市立圖書館新總館舉行頒獎典禮，黑琵先生王徵吉、古都基金會獲頒殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，原為報社攝影記者的王徵吉，1992年因報導台南七股槍殺黑面琵鷺的事件，開始投身於黑面琵鷺保育與推廣工作。多年來隨著黑琵的腳步，耗盡全部積蓄，遠渡重洋至相關國家或地區進行拍攝工作。即使後來遭遇喪妻、罹癌卻仍堅持不懈他仍舊堅守這份記錄生態的信念，不間斷地付出行動，進而喚起國人關注黑琵生態，形成全國性的議題，促使政府設立廣達三百公頃的保護區域，其保育成就受世界矚目。每年10月至隔年4月黑琵來台灣期間，不論酷寒或嚴暑，王徵吉常在天未亮即背著沉重器材，展開他的「追尋黑琵之旅」至今。王徵吉老師無私奉獻於環境教育的精神與行動力，深深令人感佩。

團體獎得主古都保存再生文教基金會，1999年在府城成立，以培育及推動古都保存再生之相關人才與活動為設立宗旨，致力於空間文化資產之保護利用及人為環境品質的改善提昇。2008年起便以「常民文藝復興」為理念發起「老屋欣力」運動，由台南開始啟動老屋保存觀念的推動，進而使全台各地形成一股老屋活化風潮，這樣的行動，不僅為台南舊市區注入一股新動力，也進而催生南市首創的《台南市歷史街區振興自治條例》以及歷史老屋補助政策，公私協力合作，成為全台典範。基金會更藉由發行刊物，推廣許多在地美好生活觀點及傳達正確文資觀念，同時舉辦各類講座與研習，不斷培育專業人才，積極喚醒民眾對生活周遭環境之文化資產的重視，群策群力，邁向永續之路。

▲「台南文化獎」24日，於台南市立圖書館新總館舉行頒獎典禮，黑琵先生王徵吉、古都基金會獲頒殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本屆頒獎典禮由台南市副市長葉澤山親自頒獎恭賀得獎者，現場播放得獎者短片、邀請遴選委員及相關貴賓致詞、再由得獎者致詞。國立故宮博物院蕭宗煌院長、國立成功大學陳玉女副校長，王徵吉老師親友、相關鳥友及保育人士，古都基金會歷任董事長、董事暨相關文史團體等各界貴賓均出席參與盛會。整場典禮儀式隆重且溫馨，表達台南市政府對得獎者最高的敬意與謝意。

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