被3萬日本球迷包圍！台灣應援團奮力喊「Team Taiwan」蔡其昌感動

▲台灣應援團。（資料照／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

中華隊昨（23日）晚對上日本，今（24日）晚冠軍賽，雙方也將第三度碰上。12強棒球賽吸引許多台灣人到東京巨蛋應援，中職會長、中華隊領隊蔡其昌也發文表示，台灣球迷昨晚雖被日本球迷包圍，但還是用力喊出「Team Taiwan」，應援團的吶喊真的讓人很感動！

蔡其昌在Threads上發文表示，台灣球迷們昨日被3萬多名日本球迷包圍，雖然大家被分散成一小群一小群，但依然賣力的為台灣加油。這些熱情的應援聲響徹整個球場，「喊出讓人感動的Team Taiwan，就是想讓世界知道我們的教練、球員有多棒！」

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蔡其昌接著特別提到，尤其是在左外野、從不放棄的的台灣戰隊應援團，「從頭到尾都用盡全力吶喊！」最後他也直呼，「今晚挑戰世界第一！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「報告會長！今晚會繼續火力全開，一起拚戰到底！今晚我們一起喊爆東京巨蛋吧」、「今天繼續加油，應援團好棒」、「東京巨蛋的『台灣』遍地開花」、「電視裡聽起來超大聲的，真的是台灣尚勇」、「Team Taiwan在東京巨蛋遍地開花，多點齊放」、「今晚我們也會在電視機前面用力吶喊中華隊加油」。

此外，台灣應援團的熱情也讓日本火腿內野手清宮幸太郎表示，「本來想著回到東京要讓台灣朋友看看日本的應援有多厲害，沒想到台灣人也來了這麼多，而且聲音一樣大！」他重新感受到台灣對棒球的熱情，真的很驚人。