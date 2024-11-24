台中恐怖車禍！女超載突右偏撞行人　一家四口2人彈飛重傷

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區昨（23）日下午發生交通事故，1名李姓女子開車載著5名乘客行經中正路時，車輛不明原因往右偏移，撞上右側正在走路的賴姓男子1家4口，其中賴男及黃姓岳母被撞得高高彈起、重摔在地，造成頭部受創目前仍在搶救中，賴妻及剛滿1歲的兒子幸運閃過；李女車內6人則受輕傷。

▲賴男、黃姓岳母傷勢嚴重，警消到場搶救。（圖／民眾提供）

警方調查，李女（38歲）昨天下午4時53分，開車沿中正路由霧峰往大里直行，行經中正路與乾溪路口時，突然車輛向右偏移，與同側行人發生碰撞。

據了解，李女車內有楊女、陳男2名友人，其餘3名乘客都是李女的孩子，最小年僅7歲，車禍造成車內6人都受到輕傷。

路旁行走的有賴男（30歲）、賴妻（29歲）、黃姓岳母（53歲）、以及坐在嬰兒推車內的1歲兒子。

根據路口監視器顯示，賴男一家當時在路邊散步，李女車輛忽然向右偏移，迎面撞上賴男、岳母，2人像保齡球瓶般被撞飛，而賴妻及孩子幸運逃過一劫。賴妻見狀，焦急地要上前查看，跑了兩步想起孩子仍在嬰兒車內，趕忙先回頭將孩子抱起，再察看丈夫及母親的傷勢。

▲李女車輛忽然向右偏移，迎面撞上賴男、岳母，2人像保齡球瓶般被撞飛。（圖／民眾提供）



賴男、岳母因傷重被送往中國醫藥大學附設醫院搶救，目前岳母仍在搶救，賴男則在加護病房觀察。

警方對李女進行酒測，無酒精反應，她供稱對於為何車輛往右偏移「沒有印象」，詳細肇因及經過警方正在釐清；至於李女車上共有6名駕駛乘客部分，屬於超載，警方將依道交條例處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。