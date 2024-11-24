阿北撞死6月嬰...急診隔壁床巧遇媽媽沒道歉　擲筊不同意他上香

▲台中6月大嫩嬰翔翔遭鬼切騎士撞死，今日家屬擲筊詢問翔翔，是否同意讓騎士黃男上香，未獲得聖筊。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市大里區一名林女22日載著才6個月大的兒子「翔翔」外出，遭另名鬼切、跨越雙黃線的黃男撞上，導致翔翔傷重死亡。親友控訴，林女跟黃男都被送到急診室，還剛好隔壁床，黃男聽聞「翔翔不治」，竟然沒一句道歉，反而背過身，讓人無法接受。事後，黃男多次表示希望能替翔翔上香，家屬擲筊詢問翔翔，沒得到允諾。

翔翔爸爸的乾姐姐表示，翔翔媽媽被送到醫院時，因為急診室人多，沒想到隔壁床就是肇事的黃姓男子，對方肇事後沒有一句關心或是慰問，甚至聽見院方宣告翔翔不治死亡，也沒有表達一句道歉或是「講個什麼」，卻還轉過身，背對著林女的病床，認為對方已經在最近的距離了，卻連一句道歉都沒說，無法接受。

▲▼翔翔性格乖巧，爸媽求了6年好不容易得子，卻遇到此事。（圖／記者許權毅攝、家屬提供）



另外，黃男對家屬表示，是林女騎車太快才釀禍；但家屬認為，林女當下是直行，黃男違規迴轉，這樣的說法讓家屬認為黃男是在卸責。

今日翔翔靈位已經設置好，上頭有翔翔生前喜歡的玩具、奶粉，遺照是孩子汪汪大眼看著鏡頭，相當可愛。肇事黃男有向家屬表達，希望能到翔翔靈前上香，家屬雖不希望，但也擲筊詢問翔翔，結果也未獲得聖筊，因此拒絕。

翔翔爸爸流淚說，孩子相當乖巧，不吵不鬧，有跟孩子說，不要有掛念，後面的事情爸爸媽媽會處理，接到電話當下真的非常錯愕，但他不能倒下，畢竟太太只剩下他而已。