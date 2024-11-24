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快訊／台中旱溪驚見男屍！倒臥堤防邊　民眾嚇壞報警

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中旱溪今日下午傳出男屍倒臥堤防邊 。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市旱溪今（24）日14時許傳出一起死亡案件，有民眾發現東區旱溪東路跟溪水交界處的堤防有一具男屍，嚇得趕緊報案，消防局獲報後，出動大誠分隊、東英分隊前往將遺體救起，後續交由警方處置。第三警分局初步了解後，已經確認男子身分，初判並無外力介入痕跡，詳細事發過程正在釐清中。

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