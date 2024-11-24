6月嬰遭鬼切騎士奪命！新手媽全身傷淚崩相驗：要把他生回來

▲林女帶著6月大兒子翔翔外出，遭到鬼切騎士撞上，導致翔翔傷重不治死亡；林女今日坐著輪椅現身殯儀館，等候檢方相驗。（圖／記者許權毅攝、家屬提供）



記者許權毅／台中報導

台中市大里區22日發生一起死亡車禍，林姓女子騎車載著6月大的兒子「翔翔」，準備要到仁愛醫院打疫苗，結果遭違規跨越雙黃線左切的黃男撞上，林女傷重一度在現場昏迷，好心民眾上前報案，趕緊將母子倆送醫，但男嬰宣告不治。林女今日坐著輪椅、全身包紮現身殯儀館等候檢方相驗，落淚表示，有跟孩子說「要把他生回來」。

林女還原事發當時，她是直行，看到對方鬼切時完全來不及反應，跟小孩就直接拋飛出去，自己短暫昏迷，有好心民眾上前幫忙，她靠著意志力又稍微恢復意識，趕緊要民眾幫忙先救小孩，但孩子臉色已經發黑。

▲▼林女手部粉碎性骨折，傷勢嚴重，翔翔也因傷勢過重，不治死亡。靈位前有許多翔翔喜歡的玩具。（圖／記者許權毅攝）



林女說，自己的傷勢是手部粉碎性骨折、膝蓋受傷，孩子因為傷重不治死亡。林女感嘆，跟先生結婚1年多，6年多前2人就有生孩打算，還特別到台中知名廟宇樂成宮求子、調養身體，好不容易翔翔才到來，卻遇到此劫。

翔翔昨日傷重死亡，林女見到孩子遺體悲痛抱起、吻別，特別向孩子說，現在還沒辦法過這個坎，但希望有一天能把孩子給生回來。翔翔爸爸的乾姐姐說，孩子因為腦部傷勢嚴重，醫生也不建議再進行手術。

警方調查，雙方酒測值均為0，黃男未依規定駛入來車道；林女所騎機車附載人員未依規定坐在後座，加上未依規定戴安全帽，將2人依過失致死罪嫌移送偵辦。今日下午1時許，台中地檢署會同法醫在台中殯儀館進行相驗，釐清翔翔死因。