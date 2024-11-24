高雄監理所長也爆霸凌「拿考績威脅」　公路局：成立專案小組調查

▲高雄市區監理所長李瑞銘遭爆料霸凌員工，公路局表示將成立專案小組調查。（圖／翻攝高雄市區監理所臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

公路局所屬高雄市區監理所也爆出霸凌爭議，高雄監理所長李瑞銘遭控訴，借調人員至所長室擔任秘書，照顧自己日常生活，還多次以《考績法》恐嚇同仁如濫行檢舉，將予以考績丁等處分，員工苦不堪言。對此公路局表示，已收到相關匿名陳情內容，成立專案小組啟動調查。

李瑞銘被爆料在2019年上任後，不顧當時屏東站及企裁科人力不足，借調陳員至所長室擔任秘書一職，工作項目多為陪同李所長出差、行程安排、日常生活照顧，更與陳員經常以洽談公務名義為由，至台東、澎湖過夜出差，兩人皆為已婚身分，不避嫌出雙入對，議論紛紛。

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爆料者更指出，李瑞銘上任後以集權模式管理高雄所，多次於公開場合警告同仁不得檢舉，並以考績法第6條恐嚇同仁如濫行檢舉，將予以考績丁等處分，高雄所同仁整日處於高壓氛圍，苦不堪言。

公路局今證實，近期收到相關匿名陳情內容採取相關積極作為，11月6日訪談相關當事人、22日至高雄監理所實地了解情況。將比照職場霸凌作業規定成立專案小組啟動訪查，邀集至少2位外部專家學者組成調查及評議小組，並於上述職場霸凌作業規定之期限儘速完成調查。

公路局表示，面對變化快速的社會議題及多面向的業務，公路局針對同仁工作身心議題，每年均有與外部專業諮詢機構洽簽提供相關諮詢服務，提供同仁身心情緒支持。

公路局強調，持續宣導以及要求各單位主管關心同仁工作情況，適時解決困難，提供同仁身心支持。