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球迷超愛看！中華隊「上壘1手勢」帥到炸裂　網狂盯：表情很經典

▲▼ 中華隊「三角」手勢，吉力吉撈．鞏冠、帶培峰、朱育賢 。（圖／棒協提供）

▲中華隊「三角」手勢，吉力吉撈．鞏冠。（圖／棒協提供）

網搜小組／劉維榛報導

12強戰力評比中，中華隊遭日媒列在倒數第2，如今破紀錄殺進金牌戰，讓世界看見台灣！有一日球迷好奇拋問，為何中華隊球員上壘後，都會比出「金三角」的神祕手勢，還釣出全家小編回應「等等要吃金飯糰的意思」。無獨有偶，另一名球迷則振奮大喊，「真的很喜歡他們上壘後的慶祝手勢！」

一名網友在Threads表示，緊盯中華隊出戰，每當看到球員打出安打，安全上壘後都會比出一個「金三角」的帥氣手勢，讓原PO熱血沸騰直呼「真的很喜歡他們上壘後的慶祝手勢！」

網友紛紛熱議，「看到大家比上壘的表情，都超經典～很帥捏」、「ALL IN」、「還有點數666」、「是不是御飯糰代言有頭緒了」、「真的莫名的帥呀」、「我以為是，愛你的心超出了傑憲」。

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▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊今晚拚冠。（圖／記者李毓康攝）

而12強開打以來，早有網友好奇發問，「每次只要有人上壘，就會看到這個手勢！到底是什麼意思？真的好想知道求解？」下方留言還釣出全家小編幽默回應，「等等要吃金飯糰的意思」

事實上，這具特色的經典畫面背後充滿故事，是由游擊手張政禹所發起。今年季中，張政禹因涉及德州撲克風波，遭中職禁賽、罰款。當初入選國家隊時也背負質疑聲音，但他從熱身賽開始，就以出色的打擊手感及穩健的守備表現，逐漸扭轉外界觀感。

面對先前的負面聲浪，張政禹坦然接受，「事情都已經發生了，選擇往前看，不要再去想之前的事情。」他坦承自己做錯事，「我盡全力去改進，也告訴自己，往後更專注投入場上，不要再被外界那些東西影響。」

今年迎來人生重要時刻，當上父親的張政禹心態更加成熟。「兒子出生之後，自己更有家庭責任感，更了解自己要做什麼事情。」他強調，「不是我自己一個人的事情，我現在身為父親，不能讓小孩子還有家人為我擔心，也希望未來能給小孩子一個很好的榜樣。」

張政禹發起的「金三角」手勢，也帶起球隊士氣。他笑說，「算是一種自嘲吧，這個動作在德州撲克裡面代表『All IN』（全壓）的意思，其實也可以翻譯成我們毫不保留、全力以赴。」他希望大家帶著這樣的想法在場上持續展現自己。

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