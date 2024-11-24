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賴清德出訪團員有意涵？　學者：文化、海洋、醫療、外交四大戰略

▲總統賴清德出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德任內首次出訪，將於本月30日至12月6日間展開「繁榮南島智慧永續」之旅，訪問馬紹爾、吐瓦魯、帛琉太平洋三友邦國家。對此，台灣智庫執行委員賴怡忠分析，從陪同出訪的訪團成員即可一窺背後賴清德的太平洋戰略，分別從文化、海洋、醫療、外交四面向齊發，一來達成友邦堅實合作、持續鞏固邦誼，二來則有從友邦出發，接續與非友邦太平洋國家深化關係的戰略意義。

賴怡忠表示，賴清德這次出訪，包括總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵都將隨團，外交部長林佳龍、原民會主委曾智勇、海委會主委管碧玲、衛福部次長林靜儀等也將陪同出訪，從訪團成員即可看出此趟出訪背後四大戰略意義。第一，太平洋邦交國南島文化與台灣原民文化有相當多共通之處，原民會主委隨團，象徵此趟出訪，將從「文化共榮」意象出發，強調台灣與友邦間的文化共榮與共享。

賴怡忠說，第二，海委會主委隨團，透露賴清德太平洋戰略另一面向，台灣除了管理自己周邊海域，更重要的是透過與邦交國合作，共同經營海洋事務，維護海洋永續與開發。第三，衛福部次長陪同出訪，則聚焦台灣如何透過健康促進、公衛經驗、智慧醫療與社福等方式，深化與友邦的合作發展；最後則是外交部長陪同，其外交與安全戰略則是重中之重。

賴怡忠分析，太平洋友邦國家是美國與西太平洋第一島鏈間很重要的聯繫通道，如何與太平洋友邦維持堅實與深厚合作，事實上也是台美關係相當重要的一環。

賴怡忠認為，賴清德上任後首次出訪，從文化共榮、海洋經略、衛生醫療、戰略外交等台灣強項出發，呼應友邦國家需要，也展現賴清德完整太平洋戰略具體內容，逐步對外釋出其印太戰略，意義非凡。

另外，針對藍白部分人士聲稱，美方不信任賴清德一事，賴怡忠表示，循往例歷任元首出訪太平洋友邦，沒有人特地飛到洛杉磯、舊金山再往回飛到太平洋，「這整個路線就是莫名其妙，不需要為了刻意要過境美國本土而過境美國本土」。

賴怡忠表示，從台灣太平洋戰略出發，更需要進一步深化與結交的對象是「太平洋美國」，這才是比較合理的規劃。最後，賴怡忠反問，如果美方真的要疑賴，又為什麼拜登政府會在此時還對台核准非常大的軍售清單？「在他即將卸任時根本不需要做這件事情，但他還是這麽做了」，認為「這種疑賴論操作和宣傳完全不合邏輯」。

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