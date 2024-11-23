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執政半年／賴清德安全感不足　藍委：打造賴系人馬反而會官官相護

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德用人狀況引發討論。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德上任半年，人事任用接連出狀況，從內閣人事到各大國營事業的董座安排，都有他獨特的用人風格。國民黨立委李彥秀受訪時表示，賴清德在「雙少數」政治結構下，對權力會有高度「不安全感」；而藍委葉元之認為，賴清德有刻意在打造「賴系人馬」，但是當自己人出包時，反而容易引發官官相護的現象，可能變成「總統的裙帶」，弊案更容易被掩蓋。

藍委：賴清德安全感不足　用人只能「信賴至上」　

對於賴政府一連串的人事狀況，李彥秀認為，主因還是賴清德面對「雙少數」的政治結構，對於權力的高度「不安全感」。她說，作為總統的高度，原本應該用人唯才、專業至上，但是賴清德就任的第一天就在鞏固領導中心，打破民進黨原本「派系共治」的傳統，「信賴至上」的結果就是諸多閣員德不配位，或是弊案纏身。何佩珊屬於前者，而李孟諺與呂政璋則是屬於後者。

李彥秀舉例，前交通部長李孟諺以及前台金聯呂政璋事件，就是民進黨內部看不慣「賴清德一人當道，綠友友雞犬升天」，演出派系鬥爭「茶壺裡的風暴」，結果不但重挫民進黨政府的形象，更讓「信賴團隊」出現嚴重的破口。

「個性決定命運，態度決定高度，用人決定興衰，謀略決定結局」，李彥秀直言，賴清德不論在個性、態度、用人與謀略上，都遠遠不及陳水扁與蔡英文，讓「賴氏王朝」迅速崩塌，勞動部的霸凌事件，對賴清德政府的聲望更是致命的重擊，連綠營民代都看不下去、挺不下去。賴清德會深自檢討痛定思痛？還是氣急敗壞走向瘋狂？賴清德的個性與格局，恐怕很難讓人樂觀。

立委葉元之則認為，賴清德用人看的是關係，重視的是忠誠度跟親疏遠近，偏好提拔台南市長或行政院長任內的親信，或是同派系人士，由於人才庫有限，部分人專業背景不足或資歷有限，不一定能有效處理複雜的全國性問題，所以容易出現不適任的狀況，引起爭議。

葉元之說，賴清德有刻意打造「賴系人馬」，不願意延續蔡英文時期的重要人事，導致部分有人望的優秀官員被邊緣化或無法再被重用。由於所有的官員都是「同溫層」的人，因此當自己人出包時，會進一步引發「官官相護」的現象，畢竟在賴清德執政的現在，全部都可能是「總統的裙帶」，不是忠誠至上的人沒法擔任要職，而是反而導致弊案更容易被掩蓋。

藍委：缺專業、缺判斷、缺危機處理能力　賴清德要負全責

有關近日勞動部高官霸凌公務員致死，藍營認為賴清德的用人，不僅缺乏專業，也缺乏政治判斷與危機處理能力。李彥秀表示，何佩珊社運出身，擔任國會幕僚20年，蔡英文執政八年，擔任行政院副秘書長，幕僚性格鮮明，但是明顯缺乏紮實勞工政策及領導能力訓練，才會講出「（勞保）撥補也是一種改革」的幹話。

李彥秀說，這次霸凌事件，更凸顯何佩珊政治判斷與危機處理能力嚴重不足，從今年二月收到檢舉，到最後星火燎原成為政治風暴，何佩珊一再錯過處理的黃金時間，最後不但自己丟了官位，還親手將院長、總統推上火線。

「賴清德必須為用人負起完全的責任！」李彥秀說，20日是賴清德五二〇就職以及卓內閣上任滿半年的日子，沒有「蜜月」慶祝行情，反而是院長、總統親上火線向全民道歉，半年來，內閣團隊像個無頭蒼蠅，橫衝直撞，毫無頭緒，賴清德窮得只剩下信心喊話。

藍委牛煦庭評論，過去蔡英文政府8年任用大量「不幹實事，黨意至上」的政治內閣，就算出了天大的禍事，也靠黨的力量去維持輿論，現在的人民已經受夠了民進黨老是用「黨意內閣」，比起心中只有黨的部長，重視人民生活品質、實事求是的部長才是人民所要的，政治掛帥、粉飾掩蓋的時代人民已經受夠了。

牛煦庭批評，賴清德不要再想著利用官位平衡黨內派系，內閣官員的位置從來都不是可以用來瓜分的政治贓物，內閣官員是與人民生活息息相關的重大官職，比起派系分贓，人民更在乎專業和民生，任用一位超脫政治的部長幹實事，才是賴清德擺脫政治災難的轉機。

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