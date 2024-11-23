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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德首出訪「疑賴論」又起　安全人士揭三套錯假敘事劇本

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德將在近期出訪友邦。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德即將在11月30日到12月6日展開任內首次出訪，預計造訪馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國等南太3友邦。熟悉安全議題人士指出，在昨（22日）的記者會後，隨即引來新一波認知操作，這些錯假資訊邏輯凌亂，但都極力高聲，目的則都是在總統出訪期間，製造台美關係不佳的「疑賴」、「疑美」假象，進一步分化雙邊關係。

該人士分析，觀察這兩天以來的操作，相關的錯假敘事可以分為三個主要類型。首先，是「降格論」，將可能的過境安排，扭曲為因為台美關係不佳、疑賴而無法過境美國本土，但出訪南太平洋友邦，過境美太平洋島嶼，一直以來都是常態，有心人士刻意營造成所謂「降格」。

該人士舉例，2014年馬英九出訪中美洲友邦，去程先過境夏威夷，回程過境舊金山後，再次停在夏威夷加油，去回共在夏威夷中停兩次，「難道這樣代表一次出訪被降格兩次嗎？」

其次，則造謠美方待遇、規格比「馬、蔡」兩任總統差。該人士說，真相是，美國對台灣元首過境安排，是大幅改善並持續蔡英文任內。曾經參與出訪的媒體都知道，馬英九執政時期即便是在過境期間，都有新聞不得在美國境內發佈的限制。直到蔡英文上任後，美方才大幅修改相關準則，走上新階段，證明美國認為民進黨是更值得信賴、合作、對話的政府。

最後，則是經典的「疑賴論」，傳遞美方對賴總統有疑慮的敘事。有平面媒體以《蔡昔訪美享過境套餐　賴首出訪低調有原因》作為標題，表示相較於去年蔡英文過境美國，美方端出「安全、舒適、尊嚴、便利」的過境套餐，今年因為正忙著工作交接，國務院的回應相對簡單「我們沒有進一步消息可提供」，試圖營造美方對賴清德差別待遇。但以馬英九2008年首次出訪過境美國西岸為例，當時美國國務院發言人加耶哥斯面對媒體詢問，同樣僅回應「有關馬總統可能過境美國這件事，目前沒有正式聲明可發布。」

安全人士指出，上述這類的敘事文本，背後動機都有與對岸協力的意味，也有藍軍的影子。事實上，自2000年以來，我國歷任總統陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德，對照當時美總統小布希、歐巴馬、川普、拜登，華府一向以「尊嚴、安全、舒適、便利」四個原則接待我國總統過境，不會因為時機不同、國際情勢不同而有不同作法。

該人士強調，正確的認識應該是，儘管目前面臨政權交接，美方仍全力協助接待，其實就是台美關係穩健，跨黨派的經營上軌道的最好的證明。

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