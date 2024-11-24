中國女子「相親沒停過」　3個月暴賺135萬

▲中國貴州黑色產業鏈「跨省閃婚」風氣盛行。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

近期在中國貴州貴陽逐漸形成一條黑色產業鏈「跨省閃婚」，這條產業鏈涵蓋從小城鎮輸送未婚男青年、在交友平台物色潛在女性、快速配對到最終抽取高額分成的每個環節。男方紅娘負責尋找適齡未婚男性，女方紅娘則游說那些離異且負債的女性加入這場婚戀遊戲，形成了完整的灰色利益鏈。紅娘抽成高達彩禮金額的三分之一，而男性則常在短時間內支付數十萬的彩禮費用。而有女性在短短三個月內靠著閃婚、閃離，迅速獲利30萬人民幣（折合新台幣約135萬元）。

根據《紅星新聞》報導指出，在這條黑色產業鏈中，就有紅娘每月的業績達到百萬人民幣，或是有人在結婚3個月後賺取數十萬的聘禮後再度相親。當中也有許多婚介公司頻繁變更名字、地址和法人，目的是躲避法律風險。根據調查，從3月到現在，貴陽花果園派出所已收到超過180件涉高額婚介費的報案，而法院也收到了許多相關訴訟。

來自湖北鄂州的廖姓男子也是當中的受害者，他在5月時前往貴陽的婚介公司，在女方紅娘的協助下，2天內便領證結婚，支付了人民幣11.8萬元聘禮。

但在婚後60多天，廖先生發現女方常常找藉口留在老家，並在湖北期間不斷要求購房購車，甚至多次因爭吵而報警。後來警方發現，女方隱瞞已有五個孩子的事實。當廖先生試圖找到婚介公司理論時，卻發現該公司已被警方查封。

媒體在調查過程中也發現，許多婚介公司往往有多間關聯公司，不僅以此規避風險，且不同公司之間經常共享資源和客戶。婚介公司僅需一間辦公室，就能靠著大量客服吸引顧客，每月帶來高達百萬的利潤。許多客服每天通過交友APP以男性身份與潛在女性客戶聊天，吸引他們參加閃婚。許多女性因為欠債而選擇參加這些活動，成為閃婚的女方，賺取聘金來償還外債。

在產業鏈中，紅娘的角色尤為關鍵。他們通過家訪等方式了解男方的需求，並根據男方的經濟狀況設立聘金金額。很多時候，女性紅娘會幫助女方隱瞞某些重要事實，比如年齡或婚育狀況，以便達成交易。而女方往往在拿到聘金後迅速提出離婚，將獲得的財產帶走。當中有些食髓知味的女性，就會在「閃離」後再度進入婚介市場，進行下一次的婚姻交易。

來自江西景德鎮的35歲吳姓男子也是受害者之一，他在婚介公司介紹下閃婚，但不久後女方便失聯，婚介公司也換了地址，法定代表人更換，吳男花費大量時間試圖追回中介費和彩禮，卻始終未果。吳男的父母為了兒子的婚事花費了大部分積蓄，如今母親因精神受到打擊而頻繁出走，父親則依然堅持在家打零工以償還債務。

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