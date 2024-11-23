商會電郵內容曝！美祭新出口限制　禁向中國200晶片商提供產品技術

▲路透社引述美國商會指出，美國最快將在下周對中國實施新的出口打擊措施。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國商會透露，拜登政府最快將在下周公佈新的對中國出口限制，可能將多達200家中國晶片公司列入貿易限制名單，禁止美國供應商向相關公司提供產品和技術。此舉被視為進一步遏止中國技術發展的努力，或加劇美中經濟緊張局勢。

路透社引述美國商會21日向會員發出的電子郵件指出，這項新規定是由負責監管美國出口政策的商務部所擬定，預計將在下周四（28日）感恩節假期前公佈。據路透社看到的電子郵件摘錄，這項措施主要針對中國晶片行業，旨在限制美國技術流入中國。報導稱，美國商務部拒絕對相關措施做出置評，而中國商會也未回應路透社的置評請求。

路透社指出，如果這一最新消息屬實，那就表明拜登政府正在推進打擊中國晶片行業獲取美國技術的計畫。電子郵件還提及，美國將在下個月推出另一波重點針對高頻寬記憶體晶片的出口限制，以遏止中國發展更廣泛的人工智慧技術。知情人士表示，新一輪的監管措施可能包括限制向中國出口晶片製造工具。

早前，路透社曾在7月份報導，美國計劃將大約120家中國實體列入其貿易限制名單內。自拜登政府上任以來，美國已多次加強對中國的出口限制，以防止相關技術助長中國軍事能力。儘管共和黨當選總統川普即將在明年一月走馬上任，但拜登政府此時祭出強硬的對中硬政策，可能在美國2黨間形成延續趨勢。