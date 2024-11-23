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美印太司令：共軍侵台難度高　美有信心突破海上封鎖

▲▼美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）。（圖／翻攝太平洋艦隊官網）

▲ 美國太平洋艦隊司令帕帕羅。（圖／翻攝太平洋艦隊官網）

文／中央社

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）本周表示，中國人民解放軍跨海登陸台灣是一項極具挑戰的軍事行動，他對美國軍隊有能力突破解放軍的海上封鎖充滿信心。

美國之音（VOA）報導，帕帕羅19日在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）發表談話，他被問到「戴維森窗口」（Davidson window）是否將成為台海局勢最危險的時刻？

「戴維森窗口」意指前美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾示警，中國可能在2027年之前對台灣採取軍事行動。

帕帕羅說道，中國為自己設定，必須在3個條件下對台採取行動，但那是「必須一戰」的條件，包括台灣宣布獨立、外部勢力介入，以及中國認為和平統一的條件已經喪失。

帕帕羅提到，「這從來不是一個『最後期限』。它從來不是一個中國政府宣稱，我們將在這一天採取行動的日期」。他認為大家把兩者混淆在一起，不過這個時間表確實提醒人們，這是一個值得注意的基準點。

關於解放軍能否在2027年具備攻台能力的問題，帕帕羅指出，他尊重解放軍有在西太平洋執行空中和海洋行動的能力，不過自己對美國及其盟邦的能力也有相當信心。

帕帕羅認為，解放軍已經做出改進，但要跨海入侵台灣仍然是一件相當困難的事情。

至於解放軍若對台灣採取封鎖行動，帕帕羅回答，由於這涉及對經濟的影響，國際社會的反應將難以預測，如果問題被國際化它會有政治層面的效應。

但他強調，「我有信心我們的能力可以突破封鎖，所以我們也在這方面持續努力。」（編輯：陳正健／核稿：陳彥鈞）

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