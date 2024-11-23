　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

薄瓜瓜迎娶羅東許家千金　戒備森嚴簽保密條款「不邀政治人物」

薄瓜瓜和許惠瑜今天在新竹舉辦婚宴。（圖／中國時報邱立雅攝）

▲薄瓜瓜和許惠瑜今天在新竹舉辦婚宴。

圖、文／CTWANT

中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜日前來台，迎娶宜蘭羅東博愛醫院千金許惠瑜，今（23日）在新竹「The One南園人文客棧」宴客，現場戒備森嚴，工作人員也得簽保密條款，對外不能透露任何細節。因為不想造成政界友人困擾，許家沒有邀請任何政治人物參加，低調舉辦婚宴。

薄瓜瓜和許惠瑜原定要在北市信義區「Joyce East」舉行婚前派對，但餐廳隱密性不夠提前取消，疑似轉往大直一間可以容納200人的餐廳包場舉辦，派對結束隔天隨即在新竹南園舉行婚禮。

員工一早就在入口待命，任何要進園的車輛，都要經過名單核對，而警方巡邏車也定時巡邏，避免有狀況發生，期間就疑似有民眾想翻牆強行進入會場，因此現場人員管控十分嚴謹。

現場戒備森嚴。（圖／中國時報邱立雅攝）

▲現場戒備森嚴。

針對這樁婚事，許家相當保密，廠商和工作人員都有簽保密條款，就連會場也搭起棚架，防止空拍機從高空拍攝，不過隱約可見採光罩下掛了好幾串紅色燈籠，很有中國風。

而受邀的政治人物，繼馬英九、王金平後，還傳出前立法院副院長、前主席洪秀柱也受邀。不過知情人士向《太報》表示，許家不想造成政界友人彼此的困擾，因此家族先前就決定「不邀政治人物」，決定低調舉辦婚宴，「薄家的事情，台灣政界的人誰碰都不好」。

延伸閱讀
媽逼9歲女兒聞「用過衛生棉」、摸外痔　爸提告求償500萬元
謝宜容被質疑直接空降分署長…他曬公文「農業部科長變董座」　網：難怪余天氣瘋
得知「破公司紀錄」超正女同事單身…好奇問原因　網吐槽：大概都遇到你們這種男的

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／日本抗議！台灣換先發　遭罰50萬日圓
快訊／台14線碰撞水泥車！　17歲男騎士大出血慘死、乘客爆頭
快訊／台日大戰先發出爐！　台灣隊長陳傑憲休息
她就是薄瓜瓜老婆！　許惠瑜正面照曝光
快訊／今晚台日大戰先發換人！
薄瓜瓜、許惠瑜婚宴穿「中式傳統禮服」　新娘身上首飾一應俱全
快訊／台14線嚴重車禍！　2人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

人物／街頭出身的史上最年輕勞長　洪申翰當救火隊要為霸凌案止血

喊「王義川加油」遭白營批冷血　李正皓還原真相：文盲看不懂嗎？

薄瓜瓜罕見「家庭親子照」曝光　薄熙來露出燦笑

她就是薄瓜瓜老婆　「羅東許家千金」許惠瑜正面照曝光

台灣晉級12強棒球金牌戰　藍綠共識嗨喊：謝謝美國助攻

薄瓜瓜、許惠瑜婚宴穿「中式傳統禮服」　新娘身上首飾一應俱全

吳崢嗨喊「搶救王義川成功」　他轟：踩著人命往上爬

薄瓜瓜迎娶羅東許家千金　戒備森嚴簽保密條款「不邀政治人物」

中華隊晉級12強冠軍賽　賴清德反應曝：真的很棒

農業發展權不適合台灣　內政部：貿然推動將導致土地炒作

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

Rosé.Bruno Mars MAMA合體開跳〈APT.〉　上台拿獎盃乾杯！「臉頰親吻」撂韓文

愛貓狂尿床！正妹無奈寫成歌　歌詞引網共鳴：唱出奴才心聲

峮峮大螢幕

人物／街頭出身的史上最年輕勞長　洪申翰當救火隊要為霸凌案止血

喊「王義川加油」遭白營批冷血　李正皓還原真相：文盲看不懂嗎？

薄瓜瓜罕見「家庭親子照」曝光　薄熙來露出燦笑

她就是薄瓜瓜老婆　「羅東許家千金」許惠瑜正面照曝光

台灣晉級12強棒球金牌戰　藍綠共識嗨喊：謝謝美國助攻

薄瓜瓜、許惠瑜婚宴穿「中式傳統禮服」　新娘身上首飾一應俱全

吳崢嗨喊「搶救王義川成功」　他轟：踩著人命往上爬

薄瓜瓜迎娶羅東許家千金　戒備森嚴簽保密條款「不邀政治人物」

中華隊晉級12強冠軍賽　賴清德反應曝：真的很棒

農業發展權不適合台灣　內政部：貿然推動將導致土地炒作

中國戰狼外交官發文「干預眾院大選」！日本政府怒開砲　要求刪除

「創造屬於我們的歷史」曾豪駒：繼續以挑戰者姿態戰日本

巴結部長送愛馬仕絲巾「不是謝宜容」是她！名嘴PO送禮照還原真相

《KANO》男主角差點是他！　「台灣英雄」潘傑楷10年後東京巨蛋開轟

被罰款也要換先發！日媒驚呼「台灣奇襲」：心理戰開打

美委大戰中！見「台灣妹手板」大票笑翻：連Thank you戈戈都有

人物／街頭出身的史上最年輕勞長　洪申翰當救火隊要為霸凌案止血

潘傑楷穿「Taiwan」帽T引熱議　預售飆破8千件

喊「王義川加油」遭白營批冷血　李正皓還原真相：文盲看不懂嗎？

快訊／台14線碰撞水泥車！　17歲男騎士大出血慘死、乘客爆頭亡

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

中華隊晉級12強冠軍賽　賴清德反應曝

快訊／洪申翰接任勞動部長　不分區懸缺將由王義川遞補

綠委嗆許銘春「什麼咖」　「這能力想當市長太看低高雄人智商了吧」

勞動部輕生公務員「輪椅運遺體、未蓋白布」？　新北議員曝真相

薄瓜瓜南園婚宴！現場突見警車傳插曲

即／許銘春反擊林淑芬：生命的消逝不該被政治操作

她就是薄瓜瓜老婆　許惠瑜正面照曝光

勞動部霸凌案越查越模糊！王婉諭揭5大疑點

快訊／接任勞動部長「救火」　洪申翰：這是不能失敗的任務

快訊／證實洪申翰接勞動部長　行政院：借重長才

批勞動部報告洗白謝宜容　她曝1人難逃

薄瓜瓜、許惠瑜穿中式傳統禮服　新娘首飾一應俱全

「最窮立委」接勞動部長救火　吳思瑤：洪申翰會是最貼近民意部長

王義川進立院！遞補洪申翰出缺　凌濤預言：2026空降參選桃園市長

更多熱門

相關新聞

薄瓜瓜南園婚宴！現場突見警車傳插曲

薄瓜瓜南園婚宴！現場突見警車傳插曲

中共前政委薄熙來之子薄瓜瓜日前從加拿大搭機抵台，迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜，成為台灣女婿，2人今(23日)在新竹縣新埔的「The One 南園人文客棧」舉行婚宴，雖然薄瓜瓜父母無緣見到愛子娶媳，但仍有外國親友團搭乘小巴到場參加喜宴。

OL常吃剩菜罹患胃癌　醫：冰箱3類食物是幫兇

OL常吃剩菜罹患胃癌　醫：冰箱3類食物是幫兇

養老院員工偷記老夫妻密碼　3年轉光老人百萬存款

養老院員工偷記老夫妻密碼　3年轉光老人百萬存款

薄瓜瓜來台娶妻喜宴明登場　廠商佈置空拍畫面曝

薄瓜瓜來台娶妻喜宴明登場　廠商佈置空拍畫面曝

1人控600台手機評論帶風向　狂賺4千萬

1人控600台手機評論帶風向　狂賺4千萬

關鍵字：

周刊王薄瓜瓜

讀者迴響

熱門新聞

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

快訊／台、日攜手晉級冠軍戰

6月男嬰成人肉氣囊慘死！母被法辦

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

謝宜容道歉片「片尾藏1彩蛋」　倒數3秒變臉了

睽違32年再闖冠軍戰！台灣棒球寫新頁

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！3死2傷

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」

今晚台日大戰先發換人！

日美委激戰！台球迷1招「鏡頭狂拍TAIWAN」

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

快訊／台中男鬼切害媽重摔！6月大男嬰凌晨不治

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

台灣拚晉級冠軍戰　這樣贏最穩

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面