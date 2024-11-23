薄瓜瓜迎娶羅東許家千金　戒備森嚴簽保密條款「不邀政治人物」

▲薄瓜瓜和許惠瑜今天在新竹舉辦婚宴。

圖、文／CTWANT

中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜日前來台，迎娶宜蘭羅東博愛醫院千金許惠瑜，今（23日）在新竹「The One南園人文客棧」宴客，現場戒備森嚴，工作人員也得簽保密條款，對外不能透露任何細節。因為不想造成政界友人困擾，許家沒有邀請任何政治人物參加，低調舉辦婚宴。

薄瓜瓜和許惠瑜原定要在北市信義區「Joyce East」舉行婚前派對，但餐廳隱密性不夠提前取消，疑似轉往大直一間可以容納200人的餐廳包場舉辦，派對結束隔天隨即在新竹南園舉行婚禮。

員工一早就在入口待命，任何要進園的車輛，都要經過名單核對，而警方巡邏車也定時巡邏，避免有狀況發生，期間就疑似有民眾想翻牆強行進入會場，因此現場人員管控十分嚴謹。

▲現場戒備森嚴。

針對這樁婚事，許家相當保密，廠商和工作人員都有簽保密條款，就連會場也搭起棚架，防止空拍機從高空拍攝，不過隱約可見採光罩下掛了好幾串紅色燈籠，很有中國風。

而受邀的政治人物，繼馬英九、王金平後，還傳出前立法院副院長、前主席洪秀柱也受邀。不過知情人士向《太報》表示，許家不想造成政界友人彼此的困擾，因此家族先前就決定「不邀政治人物」，決定低調舉辦婚宴，「薄家的事情，台灣政界的人誰碰都不好」。

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