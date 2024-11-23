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養老院女員工偷記老夫妻「銀行密碼」　花3年轉光百萬存款

王女常陪爺爺去銀行辦事，偷偷記下了老人銀行卡的密碼。（圖／微博）

▲王女常陪爺爺去銀行辦事，偷偷記下了老人銀行卡的密碼。（圖／微博）

圖文／CTWANT

中國大陸廣州市的一對老夫妻有人民幣百萬存款，豈料有一天查帳時卻發現存款只剩人民幣1萬多元，經查詢在3年期間，有人在ATM機上向王姓女子的帳戶轉帳人民幣近百萬元。據了解老爺爺在幾年前認識養老院的員工王女，王某對2位老人噓寒問暖，關係走得很近，王女還常陪爺爺去銀行辦事，利用老人的信任，她偷偷記下了老人銀行卡的密碼，將2位老人的存款分多次、多筆轉走。

據陸媒報導，經查詢從2021年初到2023年8月間，有人在ATM機上向王女的帳戶轉帳總計人民幣83.5萬元（約新台幣375萬元），調查過後得知徐爺爺在幾年前認識了當地養老院的員工王女，她對2位老人噓寒問暖，關係走得很近。

銀行監視器顯示，王女常陪徐爺爺去銀行辦事，她利用老人的信任，偷偷記下了銀行卡的密碼，將2位老人的存款分多次、多筆轉走，慢慢一點一點的耗盡。豈料在證據面前，王女卻稱與老人的大兒子關係特殊，其帳戶轉入的款項都是由大兒子所為，但老人的大兒子因病去世，王的說法也無法對證。

最後，法官判定她竊盜罪成立，判處她有期徒刑10年，罰金人民幣7萬元（約新台幣31萬元），王女不服，提起上訴，二審法院維持了原判。

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