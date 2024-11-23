OL常吃剩飯剩菜「竟罹患胃癌」　醫示警：冰箱3類食物是幫兇

▲中國一名女子，時常吃剩菜剩飯，結果竟染上胃癌。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

冰箱可以保存食物，但也不能放太久。中國有一名36歲常女士，由於工作忙碌，大概1周才買一次菜，吃不完就冰著，沒想到近來出現腹脹、胃痛等症狀，原本以為是單純的胃病，卻竟檢查出罹患胃癌。

根據《新浪新聞》報導，常女士把買來的菜都放到冰箱，雖然有些放比較久，但依舊捨不得扔掉，有時候擔心沒時間煮飯，就會一次煮多一點，下班回來再微波來吃，可以說經常吃剩菜剩飯。

然而，常女士前些時候頻繁腹脹、反胃、腹痛，一開始以為是胃病，就自己購買胃藥服用，但症狀沒有好轉，反而變得更嚴重，只好到醫院檢查，結果發現是胃癌。醫師問診後，推測是經常食用剩菜剩飯、冰箱放置過久的食物有關。

▲醫師提醒小心冰箱中的4種致病菌。（示意圖／翻攝自photoAC）

鄭州人民醫院急診醫學科副主任醫師高建凱，以及宣傳部董麗琪說明，冰箱雖然溫度低，但沒有滅菌效果，要小心冰箱中的沙門氏桿菌、桿菌性痢疾、志賀氏桿菌和李斯特菌4種致病菌，感染後可能會危害人體健康，甚至出現敗血症等併發症。

有3類食物不宜長期存放在冰箱中：

一、糕點、小麥、花生、大米、玉米、高粱等主食類

二、魚、蝦、螺、蟹、蜆等海鮮、河鮮類

三、開心果、花生、核桃、杏仁、瓜子、腰果等堅果類

由於堅果類和主食類食物容易發霉，長期放在冰箱可能孳生黃麴毒素，吃下可能會中毒或致癌；海鮮類食物放置過久，裡面的鹽溶性蛋白質會流失，導致人體中毒，還可能孳生李斯特菌，引發中毒、腹瀉、腦膜炎等嚴重後果。

延伸閱讀

▸ 謝宜容被質疑直接空降分署長…他曬公文「農業部科長變董座」 網：難怪余天氣瘋

▸ 新鮮人月薪不到30K「卻要給8千孝親費」 她被迫假日打工…同事求援了

▸ 謝宜容2大過免職恐無效？律師揭她「神仙護體」：動不了 結局走向曝光