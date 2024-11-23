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台大建3棟學生新宿舍「請政府幫忙」　教部：從優補助

▲▼台大規劃興建超過3000床學生宿舍，將向教育部申請補助。（圖／台大提供）

▲台大規劃興建超過3000床學生宿舍，並向教育部申請補助。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部「新宿舍計畫」進入第二期，規劃5年提供34億元經費，除了貸款利息年份延長到30年，興建宿舍床位補助每床提高到5.2萬元。包括台大興建超過3千床、林洲民設計的學生宿舍，也會申請補助，教育部表示，已委由新宿舍計畫輔導團積極協助輔導規劃中，將依計畫及學校提案內容從優補助。

因應近年教育思潮，學校教育已不再侷限於課堂，教育部為提升學生宿舍質量並具備多元的教育機能，在108年提出校外租金補貼與新宿舍計畫，藉此提升學生校內外住宿環境，營造學生宿舍成為新世代學生學習空間。

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教育部表示，第一期在112年屆滿，學校參與踴躍，以校內學生宿舍規劃設計整體改善補助為例，提案床位數達7萬床，高於計畫目標的6.6萬床，核定補助4萬2401床，總補助經費達21.78億元。因應學校參與學生宿舍整體改善情形踴躍，教育部在調查學校需求與參考學校建議後，規劃5年34億元「新宿舍計畫2.0」，時間從113年到117年。

台大為了解決校內宿舍不足問題，預計花費超過40億元，興建3棟以弧形曲線建築，再加上3座垂直空橋串聯學生宿舍，原預計提供3752個床位，但為了避免空間過於擁擠，台大校長陳文章在10月份的校務會議上宣布，將縮減到約3千個床位，預計在117年8月完工，迎接台大百年校慶，並將向教育部申請補助。

▲▼台大規劃興建超過3000床學生宿舍，將向教育部申請補助。（圖／台大提供）

▲台大規劃興建3棟、總計超過3000床的學生宿舍，並向教育部申請補助。（圖／台大提供）

教育部則表示，台大興建學生宿舍尚未正式提案到教育部，校方目前正在辦理規劃事宜，教育部已委由新宿舍計畫輔導團積極協助輔導規劃中，未來將依新宿舍計畫補助要點及學校提案內容從優補助。

教育部說明，「新宿舍計畫2.0」提高新（整）建宿舍床位補助，從原本每床4.2萬元增加到5.2萬元，並延長新建宿舍貸款利息年份，從原本20年延長至30年，藉由增加政策誘因方式，協助學校持續改善學生宿舍居住環境品質提升宿舍質量。統計從108年至113年11月為止，已經補助42校、51案。

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