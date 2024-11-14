三班護病比「沒算安寧、加護」挨批數據造假　衛福部揭另有標準

▲台大與成大醫院工會召開「護病比數據全面造假，衛福部還在裝聾作啞」記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為解決護理人力荒，衛福部公告三班護病比標準今年3月上路。台大醫院與成大醫院企業工會今（14）日召開記者會怒批護病比數據全面造假，包含病床僅填報一般病床，排除安寧、加護等特殊病床，護理人力定義寬鬆等，低估照護量。衛福部回應，現行標準經過7個版本、6次協商才定案，若有意見可以再討論，至於特殊病床是另以設置標準進行規範。

台大醫院工會及成大醫院工會今日召開「護病比數據全面造假，衛福部還在裝聾作啞」記者會，會中公布調查分析，指衛福部現行公告護病比數據之所以與基層實務大相逕庭，既非計算誤差、也非採平均值所致，而源於衛福部在最基礎的公式設定上便大開後門，藉此全面造假、欺瞞社會。

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工會團體指出，衛福部最主要的操縱手段有二，其一是在病床數量部分，全面排除計算隔離及安寧等特殊病床，即刻意低估實際照護量，其二是在護理人員數部分，全面計入所有類型的功能性護理人力，即刻意高估實際照護人力，最終即可得出造假的亮麗數據藉以欺瞞社會。

衛福部照護司司長蔡淑鳳回應，醫院病房可分為一般急性病房與特殊病房兩類。其中三班護病比規範是指一般急性病房，約有8萬多床為國內最大宗；至於特殊病房則是指安寧、開刀、加護等有20幾種，每家醫院狀況不同，還要考量病患嚴重程度，人力配置是用醫療機構設置標準去規範。

至於護理人力計算，蔡淑鳳表示，目前已經排除護理長、專科護理師與行政人員等，護理人員只要是提供直接照護病人、且連續性一班一班的就可以納入計算，分工部分則尊重醫院自行運用。

蔡淑鳳強調，目前實施標準是經過7個版本、試填6個月、6次協商充分討論而提出，目標建立護理照護人力的合理負擔，初步估算相關缺口達到7500名人力，各級醫院正在努力補足進而讓護理師留任，希望在兩年之內達標。當然外界的意見衛福部也都聽到了，未來滾動式管理會進行討論。