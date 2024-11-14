　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三班護病比「沒算安寧、加護」挨批數據造假　衛福部揭另有標準

▲▼台大與成大醫院工會召開「護病比數據全面造假 衛福部還在裝聾作啞」記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大與成大醫院工會召開「護病比數據全面造假，衛福部還在裝聾作啞」記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為解決護理人力荒，衛福部公告三班護病比標準今年3月上路。台大醫院與成大醫院企業工會今（14）日召開記者會怒批護病比數據全面造假，包含病床僅填報一般病床，排除安寧、加護等特殊病床，護理人力定義寬鬆等，低估照護量。衛福部回應，現行標準經過7個版本、6次協商才定案，若有意見可以再討論，至於特殊病床是另以設置標準進行規範。

台大醫院工會及成大醫院工會今日召開「護病比數據全面造假，衛福部還在裝聾作啞」記者會，會中公布調查分析，指衛福部現行公告護病比數據之所以與基層實務大相逕庭，既非計算誤差、也非採平均值所致，而源於衛福部在最基礎的公式設定上便大開後門，藉此全面造假、欺瞞社會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會團體指出，衛福部最主要的操縱手段有二，其一是在病床數量部分，全面排除計算隔離及安寧等特殊病床，即刻意低估實際照護量，其二是在護理人員數部分，全面計入所有類型的功能性護理人力，即刻意高估實際照護人力，最終即可得出造假的亮麗數據藉以欺瞞社會。

衛福部照護司司長蔡淑鳳回應，醫院病房可分為一般急性病房與特殊病房兩類。其中三班護病比規範是指一般急性病房，約有8萬多床為國內最大宗；至於特殊病房則是指安寧、開刀、加護等有20幾種，每家醫院狀況不同，還要考量病患嚴重程度，人力配置是用醫療機構設置標準去規範。

至於護理人力計算，蔡淑鳳表示，目前已經排除護理長、專科護理師與行政人員等，護理人員只要是提供直接照護病人、且連續性一班一班的就可以納入計算，分工部分則尊重醫院自行運用。

蔡淑鳳強調，目前實施標準是經過7個版本、試填6個月、6次協商充分討論而提出，目標建立護理照護人力的合理負擔，初步估算相關缺口達到7500名人力，各級醫院正在努力補足進而讓護理師留任，希望在兩年之內達標。當然外界的意見衛福部也都聽到了，未來滾動式管理會進行討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／明1縣市達停班課標準！　最新風雨預測出爐
台中男大生閃貓摔車亡　母悲痛：今年才轉學考上
出國避免「行李被摔爛」　機場員工曝：行李箱要挑這款
21歲正妹「長髮閨蜜」也失蹤　家屬收到勒索簡訊
天兔「明午到後天達顛峰」　估周六登陸恆春
葛斯齊急開直播：消息來源被施壓了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣大哥大用科技散播溫暖　「微樂心溫度」募集430份耶誕禮物

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

台灣棒打韓國！球迷散場嗨唱「千里之外」　網笑：萬人大預演

世新大學積極媒合金融服務實習　7業者歡迎「學生未畢業先就業」

看台韓大戰「慘坐漏水位」　一度被要求靠牆站！苦主超無奈

吃迴轉壽司驚見「整盒鮭魚」！網嚇：生魚片吃到飽　藏壽司回應了

台北美國學校徵校護「起薪17萬」　網友眼睛亮了！過來人曝細節

天兔颱風來襲　奧萬大+合歡山森林遊樂區11／15休園

柯文哲「大光頭」現身北檢　命理專家：穿黃衣效果更好

天兔挾雨彈「明午到後天達巔峰」　估周六輕颱登陸恆春

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

台灣大哥大用科技散播溫暖　「微樂心溫度」募集430份耶誕禮物

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

台灣棒打韓國！球迷散場嗨唱「千里之外」　網笑：萬人大預演

世新大學積極媒合金融服務實習　7業者歡迎「學生未畢業先就業」

看台韓大戰「慘坐漏水位」　一度被要求靠牆站！苦主超無奈

吃迴轉壽司驚見「整盒鮭魚」！網嚇：生魚片吃到飽　藏壽司回應了

台北美國學校徵校護「起薪17萬」　網友眼睛亮了！過來人曝細節

天兔颱風來襲　奧萬大+合歡山森林遊樂區11／15休園

柯文哲「大光頭」現身北檢　命理專家：穿黃衣效果更好

天兔挾雨彈「明午到後天達巔峰」　估周六輕颱登陸恆春

屏東大仁科大「冬令養生料理研習」　越南新生暖心迎接台灣冬季

台灣大哥大用科技散播溫暖　「微樂心溫度」募集430份耶誕禮物

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

台灣棒打韓國！球迷散場嗨唱「千里之外」　網笑：萬人大預演

進擊的奈良鹿　不滿被欺負大反攻？攻擊人類件數是去年7倍

47歲韓國元祖花美男「元斌」要復出了　息影14年近況曝：在挑劇本中

小米SU7電動車「生產10萬輛只花230天」！今年底再上看12萬輛

罕見秋颱天兔來襲　屏東縣府籲農漁民應提早因應

林志玲捐300萬「低調現身陸偏鄉小學」　親發物資齊跳舞

教師工會幹部周上2-4節課　南市議員怒批薪水小偷！擬請檢調追查

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

天兔進逼「全台風雨時程」曝　粉專：明、後天影響最大

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

天兔「最快傍晚5點半發陸警」　明午後往南走或轉北是關鍵

LINE隱藏3抓猴功能　1種用過就刪不了

天兔颱風不排除登陸台灣！　氣象粉專：美軍評定為超級颱風

快訊／10:38花蓮近海規模5.4地震　最大震度4級

天兔路徑更偏西「不排除登陸」　北東防共伴效應雨下到發紅

敗韓國「爽到以為拿冠軍」　PTT喊再贏1國：歷史留名

更多熱門

相關新聞

台大校長籲推動「高教前瞻建設」培育人才　每年至少400億元

台大校長籲推動「高教前瞻建設」培育人才　每年至少400億元

目前高教深耕計畫每年有近200億元預算。台大校長陳文章指出，上述經費比起鄰近國家還不夠，台灣若要在下個20年維持產業領先，最重要是培育人才，呼籲政府推動高教前瞻基礎建設，每年經費至少是高教深耕一倍的400億元，政府也應成立跨部會人才培育小組，定期與各部會溝通，上述小組則定期與大學與中學討論如何培育人才。

50實習名額不變！賴清德談波波醫爭議　國外學歷審查「排除3資格」

50實習名額不變！賴清德談波波醫爭議　國外學歷審查「排除3資格」

王鴻薇爆料「粉味飯局」慘翻車　民進黨：應立刻向陳時中道歉

王鴻薇爆料「粉味飯局」慘翻車　民進黨：應立刻向陳時中道歉

王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

台大公布24件「百大貢獻事蹟人物」　林百里、劉德音入列

台大公布24件「百大貢獻事蹟人物」　林百里、劉德音入列

關鍵字：

護理人力護病比造假衛福部台大成大醫院

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面