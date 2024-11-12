台大公布24件「百大貢獻事蹟人物」　林百里、劉德音入列

▲台大公布首屆百大貢獻事蹟，校長陳文章呼籲政府推動高教前瞻基礎建設。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大今（12日）舉辦首屆「百大貢獻事蹟發布會」，包括廣達董事長林百里、台積電前董座劉德音等人入列。台大校長陳文章表示，未來將陸續公布事蹟，並透過創校百年基金攬才留才，而面對日本等鄰近國家都大幅增加高教支出，呼籲政府推動高教前瞻計畫，擴大高教支出，因為人才是台灣最重要資源。

台大前身為1928年所成立的台北帝國大學，即將在2028年迎接百歲生日。台大今天舉辦首屆「百大貢獻事蹟發布會」，共先公布24件事蹟，包括李遠哲以首位榮獲諾貝爾獎返國奉獻、磯永吉教授稻作改良研究促成蓬萊米培育生產、台大教師和校友合力建成第一座由國人獨力完成翡翠水庫等。

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▲李遠哲入選台大首屆百大貢獻事蹟。（圖／記者許敏溶攝）

陳文章表示，今天先公布的24件百大貢獻事蹟，是對台灣或世界有貢獻的事蹟，像是完成連體嬰的分割、烏腳病的防治，以及對肝病、肝癌、疫苗研究，還有校友林百里和溫世仁開發出台灣第一台迷你電腦等，整個評審過程非常嚴謹，先推薦再找校內外專家或校長進行審查，未來將陸續公布其餘，預計將百大故事拍成影片與出書，並譯成中英文稿來對來發布。

陳文章也在簡報中說明台大百歲校慶各項規畫進度，包括培育未來人才、打造優質環境延攬傑出師資、厚植研發能量與國際合作等。另為推動一系列人才培育及相關硬體建設，除了持續向外界募款外，台大也成立「百歲基金」，號召1000位以上社會人士捐贈100萬元以上，成為「百歲推手」，現已有222位人士熱情響應，基金將用於「百歲紀念館」及其他校園硬體建設上。

為了攬才留才，陳文章表示，台大已成立「創校百年基金」，希望募集到100個捐款1000萬元以上，目前已有57位人士捐款。隨後也提及，日本等鄰近國家都大幅增加高教支出，呼籲政府推動高教前瞻基礎計畫，擴大高教支出，因為人才是台灣最重要資源。

陳文章舉例說，日本政府為了讓東北大學發展成世界級頂尖大學，每年補助100億元，且連續補助25年，台大明年預算約210到220億左右，加上各大學因為調薪或其他支出成長，能用的經費比以前來得少，「非常希望政府能夠跟各個大學來研商」，進一步提升高教經費，推動高教前瞻基礎計畫。

▲▼台大公布首屆共24件「百大貢獻事蹟」及代表人物。（圖／記者許敏溶翻攝）※點圖可放大