　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大公布24件「百大貢獻事蹟人物」　林百里、劉德音入列

▲▼台大公布首屆百大貢獻事蹟，李遠哲等人入列，校長陳文章呼籲政府推動高教前瞻基礎建設。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大公布首屆百大貢獻事蹟，校長陳文章呼籲政府推動高教前瞻基礎建設。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大今（12日）舉辦首屆「百大貢獻事蹟發布會」，包括廣達董事長林百里、台積電前董座劉德音等人入列。台大校長陳文章表示，未來將陸續公布事蹟，並透過創校百年基金攬才留才，而面對日本等鄰近國家都大幅增加高教支出，呼籲政府推動高教前瞻計畫，擴大高教支出，因為人才是台灣最重要資源。

台大前身為1928年所成立的台北帝國大學，即將在2028年迎接百歲生日。台大今天舉辦首屆「百大貢獻事蹟發布會」，共先公布24件事蹟，包括李遠哲以首位榮獲諾貝爾獎返國奉獻、磯永吉教授稻作改良研究促成蓬萊米培育生產、台大教師和校友合力建成第一座由國人獨力完成翡翠水庫等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台大公布首屆百大貢獻事蹟，李遠哲等人入列，校長陳文章呼籲政府推動高教前瞻基礎建設。（圖／記者許敏溶攝）

▲李遠哲入選台大首屆百大貢獻事蹟。（圖／記者許敏溶攝）

陳文章表示，今天先公布的24件百大貢獻事蹟，是對台灣或世界有貢獻的事蹟，像是完成連體嬰的分割、烏腳病的防治，以及對肝病、肝癌、疫苗研究，還有校友林百里和溫世仁開發出台灣第一台迷你電腦等，整個評審過程非常嚴謹，先推薦再找校內外專家或校長進行審查，未來將陸續公布其餘，預計將百大故事拍成影片與出書，並譯成中英文稿來對來發布。

陳文章也在簡報中說明台大百歲校慶各項規畫進度，包括培育未來人才、打造優質環境延攬傑出師資、厚植研發能量與國際合作等。另為推動一系列人才培育及相關硬體建設，除了持續向外界募款外，台大也成立「百歲基金」，號召1000位以上社會人士捐贈100萬元以上，成為「百歲推手」，現已有222位人士熱情響應，基金將用於「百歲紀念館」及其他校園硬體建設上。

為了攬才留才，陳文章表示，台大已成立「創校百年基金」，希望募集到100個捐款1000萬元以上，目前已有57位人士捐款。隨後也提及，日本等鄰近國家都大幅增加高教支出，呼籲政府推動高教前瞻基礎計畫，擴大高教支出，因為人才是台灣最重要資源。

陳文章舉例說，日本政府為了讓東北大學發展成世界級頂尖大學，每年補助100億元，且連續補助25年，台大明年預算約210到220億左右，加上各大學因為調薪或其他支出成長，能用的經費比以前來得少，「非常希望政府能夠跟各個大學來研商」，進一步提升高教經費，推動高教前瞻基礎計畫。

▲▼台大公布首屆百大貢獻事蹟，李遠哲等人入列，校長陳文章呼籲政府推動高教前瞻基礎建設。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大公布首屆共24件「百大貢獻事蹟」及代表人物。（圖／記者許敏溶翻攝）※點圖可放大

▲▼台大公布首屆百大貢獻事蹟，李遠哲等人入列，校長陳文章呼籲政府推動高教前瞻基礎建設。（圖／記者許敏溶攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
批柯文哲「吃定小粉絲」會吞下性騷委屈　璩美鳳：比流血還痛
LIVE／柯文哲爆摸手臂性騷！璩美鳳出面還原　「天兔」最快周
22年前買的電視「扛去Costco退貨」　美網友太震驚：以為
快訊／女婿付160萬判緩刑　李亞萍回應了
3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」
淫師帶學生回家沖澡竟偷拍　「創意私房」863人受害…最小才1
獨／宜蘭收容所女子暴斃！　要醫院開「自然死亡」證明
蛋農撐不住「雞場爆拋售潮」　嘆40年最慘
天兔颱風最快周四海陸警報齊發

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節：畫家跳出來真的幫了Ryu

去診所拿藥離開！科大妹逆風分析「幹嘛反對波波」　網洗版酸爆

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

車行費喊漲、掛牌權利金上看11萬元　計程車駕駛擬發動抗爭

11月颱風爆發「2關鍵因子」　鄭明典曬一圖解析秒懂

Yuma、Ryu雙雙外遇！網點名1人「四角戀中最慘」：人設大崩壞

Ryu「1舉動」形同宣戰？她喊：不是保護是報復　兩派吵翻

蛋農撐不住「雞場爆拋售潮」　嘆40年最慘：蛋價還會壞3年

瘋搶！「鹿溪宴」19道美食一次吃　小漲500元18秒完售

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

百萬YTR夫妻婚變爆四角戀！Ryu稱Yuma劈腿要他也玩｜20241111 ET午間新聞

〈Melody〉不唱了？陶喆笑：好問題　明年進軍戶外場「大巨蛋讓給杰倫」

2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節：畫家跳出來真的幫了Ryu

去診所拿藥離開！科大妹逆風分析「幹嘛反對波波」　網洗版酸爆

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

車行費喊漲、掛牌權利金上看11萬元　計程車駕駛擬發動抗爭

11月颱風爆發「2關鍵因子」　鄭明典曬一圖解析秒懂

Yuma、Ryu雙雙外遇！網點名1人「四角戀中最慘」：人設大崩壞

Ryu「1舉動」形同宣戰？她喊：不是保護是報復　兩派吵翻

蛋農撐不住「雞場爆拋售潮」　嘆40年最慘：蛋價還會壞3年

瘋搶！「鹿溪宴」19道美食一次吃　小漲500元18秒完售

財劃法議事錄之亂　綠營舉曾銘宗、羅明才打臉：已請院長主持協商

送機票啦！ETtoday限時抽星宇航空日本不限航點機票！

駕駛被控交流道逼車挨罰2.4萬元　1原因逆轉免罰

說流行／Gucci樂福鞋紅了70年！馬銜鍊元素永不過時　幕後製作過程公開

2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節：畫家跳出來真的幫了Ryu

新國會智庫民調／7成民眾反對大罷免時代　5成6挺修選罷法

房東捨年租百萬不要　3間知名岡山老店打包賣7380萬

台南關帝廳建醮豎立牌樓作業挨轟危險　警：未申請許可將舉發

去診所拿藥離開！科大妹逆風分析「幹嘛反對波波」　網洗版酸爆

生活熱門新聞

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

「I罩杯裸身誘惑」男友0反應　親吻硬挺下秒崩潰

越冷運越旺！「4生肖」有望升職又加薪

去膩日本觀光景點！網推「深度旅遊YTR」讚風格舒服

天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

柯文哲讚璩美鳳：逆天妖精　「私訊開撩」攬當錦衣衛

快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

更多熱門

相關新聞

頂大「A+成績通膨」含金量降　清大「T分數」反制甜學分爽課

頂大「A+成績通膨」含金量降　清大「T分數」反制甜學分爽課

台大因實施等第制造成學生分數膨脹現象。陽明交大也有類似狀況，A和A+占比從49%提高到60%。清大則在4年前推動「T分數」，學生若修太甜課程，即使拿到高分，T分數反而偏低，清大在成績單上更同時顯示等第制與T分數，不僅導正學生修課心態與學習成效，更被教育部選為高教深耕計畫優良實務。

獨／搶「甜學分」成過去！台大生A+占比飆3成　校方祭新制

獨／搶「甜學分」成過去！台大生A+占比飆3成　校方祭新制

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

白鼻心台大現身　一家五口過馬路

白鼻心台大現身　一家五口過馬路

台大又退步5名！QS公布「亞洲大學排名」

台大又退步5名！QS公布「亞洲大學排名」

關鍵字：

台大百大貢獻事蹟陳文章李遠哲高教前瞻基礎建設

讀者迴響

熱門新聞

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

《全明星4》爆隊內戀！

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面