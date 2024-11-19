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台大張文貞特聘教授　講授「CEDAW、兩公約與性別平等的落實」

▲台南高分院舉辦性別主流化專題演講，邀請國立台灣大學法律學院張文貞特聘教授擔任講座，以「CEDAW、兩公約 與性別平等的落實」為題進行專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南高分院舉辦性別主流化專題演講，邀請國立台灣大學法律學院張文貞特聘教授擔任講座，以「CEDAW、兩公約 與性別平等的落實」為題進行專題演講。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南高分院舉辦性別主流化專題演講，邀請國立台灣大學法律學院張文貞特聘教授擔任講座，以「CEDAW、兩公約 與性別平等的落實」為題進行專題演講，由黃瑞華院長主持，庭長、法官及法院同仁等120餘人參加。

黃瑞華院長表示，感謝張教授在百忙之中應邀特別撥冗蒞院演講。就司法審判實務而言，「CEDAW、兩公約與性別平等的落實」是非常重要的，我們應該多聽多瞭解，才能有更多的同理心可以運用於實務層面。另外國際人權法是大家從求學至就業，都較為陌生的領域，今天透過張教授精闢的演說，一定能讓法院人員更了解CEDAW及兩公約的內涵，帶給我們更多元面向的思考。

張教授首先介紹聯合國人權保障機制，可概分為二大部分，一是憲章本位，包含大會、安全理事會、經濟暨社會理事會、秘書處、人權理事會等，另一部分是公約本位，包括公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約等九大核心國際人權公約（除了公約，往往還有任擇議定書）。而以聯合國為中心的國際人權體制，可分為四個層次：第一層是1945年通過生效的「聯合國憲章」、第二層是1948年聯合國大會決議通過的「世界人權宣言」、第三層是1966年通過、1976 年生效的「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公 約」合稱兩公約、第四層是針對特定領域的基本人權議題所訂的公約，1 加上前述兩公約被定位為核心國際人權公約，還包括禁止酷刑公約、兒童權利公約、消除一切形式種族歧視公約、消除一切形式對婦女歧視公約(下稱CEDAW)及身心障礙者權利公約等。

張教授再詳細說明，聯合國人權保障機制及相關規約，係起源於「聯合國憲章」，至於「世界人權宣言」雖然具有習慣國際法地位， 但因其並無法律上的拘束性，為了能更有效地達成保障人權的目的，而後接續有兩公約問世，依公政公約的人權事務委員會在1997 年作成第 26 號一般性意見，論及兩公約的規範地位為「從人權保障長期的規範實踐來看，一旦人民享有人權保障，即不再允許人權保障的中斷；也正是基於此一人權保障的特殊性，兩公約因此並未設有撤回或退出的規定。因此，不管政府輪替或國家繼承，均不影響兩公約對該土地上之人民的繼續適用，俾確保人權」，確立了「人權高於主權」的原則，是國際人權重要的法理。同時也因兩公約保障普世人權的特殊性，所以一國侵害人權，當然也是其他國家的事。而兩公約內雖無關於難民及遣返等相關規定，但在第31號一般性意見中提到，即使未加入難民公約的國家，於兩公約限定範圍內仍須保障難民，以期更能完整的保 障基本人權。 關於國際人權公約的國內法化，張教授分析，我國透過釋字第329 號確立了所締結的條約位階同於法律的地位、也藉公約施行法使國際人權公約具有國內法律的效力，還有2015年公布的條約締結法，完成單方國家行為，並自總統公布之生效日起具國內法效力。

CEDAW對於婦女的歧視有明確定義，即「基於性別而做的任何區別、排斥或限制，其影響或其目的均足以妨礙或否認婦女不論已婚、未婚在男女平等的 基礎上認識、享有或行使在政治、經濟、社會、文化、公民或任何其他方面的人權和基本自由」，且對婦女的保障，不限於政府公領域，亦擴及企業、家庭等私領域。國際審查委員會於台灣第4次國家報告國 際審查的結論性意見中亦表示，為扭轉婦女在現實所處的結構性困境，給予婦女的優惠性待遇，並非對於婦女的歧視，亦可採取暫行特 別措施，如選舉婦女的保障名額，以加速達成實質上平等。國際審查2委員會更進一步建議，為提升我國法院對CEDAW的應用頻率，對司法人員進行關於人權公約，特別是CEDAW的培訓，不僅應成為在職培訓的必修科目，而且應儘早從學校法律系所課程和檢察官及法官的職前培訓開始。

張教授演說內容豐富、見解精闢，與會人員皆感欲罷不能、獲益良多。最後，張教授亦以深感認同的一句話「司法是大家的」勉勵所有同仁及法律從業者，期許大家皆能攜手並進，輔以悉心灌溉與辛勤耕耘，共同培植一座蓊鬱扶疏、蘭薰桂馥的司法森林。

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