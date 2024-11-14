台大校長籲推動「高教前瞻建設」培育人才　每年至少400億元

▲台大校長陳文章呼籲政府推動高教前瞻基礎建設，每年經費至少400億元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

目前高教深耕計畫每年有近200億元預算。台大校長陳文章指出，上述經費比起鄰近國家還不夠，台灣若要在下個20年維持產業領先，最重要是培育人才，呼籲政府推動高教前瞻基礎建設，每年經費至少是高教深耕一倍的400億元，政府也應成立跨部會人才培育小組，定期與各部會溝通，上述小組則定期與大學與中學討論如何培育人才。

立法院教文會今（14日）將審查教育部及所屬單位預算案，以及教育部主管47所國立大學校院校務基金等相關預算。包括台大校長陳文章等人將列席。目前高等教育深耕第二期計畫（112-116年）從去年上路，第二期總經費為970億元，每年預算接近200億元。陳文章則提前呼籲，希望政府推動高教前瞻基礎建設，預算至少是高教深耕的一倍。

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陳文章指出，台灣沒有天然資源，台灣在全球高科技產業表現亮眼，靠的是人才。台灣若要在下一個20年或30年維持產業的領先程度，最重要依靠還是人才，但大學學雜費無法調漲，加上調薪導致學校支出增加，可運用經費越來越少，故政府應該有長期規劃，呼籲政府推動高教前瞻基礎建設。

「經費增加一倍是有必要。」陳文章表示，，台大前校長陳維昭曾說過，政府的前瞻基礎建設經費高達8800億元，所以他個人認為，若推動高教前瞻基礎建設，經費倍增是有必要，而且就算增加一倍，若政府編列預算無法一步到位，可以採逐年增加方式，畢竟比起中國大陸或日本，台灣在高教投資仍不足，像是東北大學近期獲得日本政府25年、每年100億日圓補助，希望協助發展成世界級頂尖大學。

為了培育人才，陳文章建議政府成立跨部會的人才培育小組，該小組定期與各部會溝通，跨部會培育小組也要定期與大學與中學開會，每一季或每半年開一次會議討論前瞻基礎建設要怎麼做比較好，包括如何培育人才、與社會與國際接軌等，這些都是必要的。