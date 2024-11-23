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綠委嗆許銘春「什麼咖」　「這能力想當市長太看低高雄人智商了吧」

▲▼林淑芬 民進黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案，矛頭指向前分署長謝宜容涉及霸凌。其中，綠委林淑芬22日表示，謝宜容相當跋扈，就是靠前部長許銘春等3人。許則發聲明反擊「不該政治操作」、「願承擔批評，這是高雄市長參選人無法迴避的」。林淑芬今（23日）受訪時再批，許銘春、鄭素玲、謝宜容三人敗壞官箴，昨天的聲明還不願認錯，這樣的態度跟能力，勝任高雄市長嗎？把高雄市民的智商看得太低了吧，許銘春也不是什麼咖，應該知所進退，「不過就像謝宜容不知道，我想她應該也不知道。」

對於許銘春的聲明，林淑芬直言，許銘春相當不聰明，新部長已經公布、這個事件要翻頁了，還繼續在過去的鳥事上攪這個糞坑，證明非要我繼續講不可，自己只好講清楚。整起事件不是政治鬥爭，而是上行下效、官箴敗壞的事情。希望新部長上任一定要還給勞動部清新的辦公文化，導正這些狗屁倒灶的事情，還給公務員正常的上班環境。

林淑芬指出，許銘春到底是不是跟謝宜容，以及辦公室主任鄭素玲經常在一起，人盡皆知，自己從未見過部長辦公室有廚房、流理台，大家都知道部長很多都是鄭素玲主導，開小伙甚至喜歡喝香檳，隔天清潔人員撿酒瓶，這大家都知道。

林淑芬再爆，許銘春帶著鄭素玲主任，謝宜容還在當專委的時候，就帶出門一起吃飯喝酒唱歌，這是家常便飯大家人盡皆知。許銘春喜歡喝酒唱歌，還用公帑開過個人演唱會，還不只如此，鄭素玲還要求每個在台下的公務員幫開手機燈、發哨子強迫每個人吹哨助興，還要開燈像周杰倫演唱會那樣，這是不是對公務員另一種霸凌？他們三個一路走來如此，難怪謝宜容到北分署上行下效，一樣模式。

林淑芬不解，「為何還要逼我再講更清楚呢？」林也指出，看得出來許銘春政治的經驗判斷不足。自己更在乎的是，她對於勞動部的業務不認真、專業也不足，幸好許銘春已經離開了。這個部門攸關上千萬的勞工權益、攸關全國勞動業務，新的部長希望要好好改革，還給公務員一個正常的上班環境。

至於許銘春聲明提到，要承擔高雄市長候選人責任？林淑芬認為，從許昨天半夜聲明看得出來，她還是不認錯，更把錯推給別人，不願意面對錯誤，這會是好的地方首長、領導人該有的態度嗎？這樣的態度跟辦公能力，足以勝任高雄市長嗎？把高雄市民的智商看得太低了吧。

至於有高雄青年連署，希望許銘春退選，林淑芬表示，許銘春也不是什麼咖，每個人都有參選的權利，這些優秀的年輕人還要發表聲明，由此可知民怨沸騰，參選是個人的選擇，但希望許銘春要自己知道進退，「不過就像謝宜容不知道，我想她應該也不知道。」

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