謝宜容拍影片鞠躬道歉　媒體人喊噁心「指1點假到不行」：還在撇清

▲謝宜容道歉。（圖／翻攝自YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

勞動部勞發署北分署長謝宜容因涉嫌職場霸凌，導致一名公務員輕生，遭到記兩大過並免職，她於22日透過一段將近7分鐘的影片公開道歉，不過媒體人謝寒冰看了直呼「假到不行，噁心到極點」，認為謝宜容不是真心誠意道歉，也不認為自己有錯，「我是他的長官，沒有保護好，不好意思」。

謝寒冰在《國民大會》節目中指出，看了謝宜容的道歉，痛批「從頭到尾假到不行，覺得不舒服、噁心到極點」，如果真的想道歉，應該在事件發生時就與何佩珊一起召開記者會，面對社會大眾和媒體，直接說明情況，而不是選擇錄製影片。

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謝寒冰質疑，謝宜容選擇錄影道歉，顯然是完全設定好的狀況，且7分鐘的道歉，謝宜容哪有道歉，不斷推卸責任，完全沒有承認霸凌。謝寒冰翻譯道歉影片，「我是分署長，我是他的長官，沒有保護好，不好意思，就是這樣子而已」，謝宜容根本就不認為自己有錯，這態度非常可怕。

道歉影片中，謝宜容首先對死者表示歉意，「我沒有及時發現及給予協助」，接著向死者家屬道歉，「我沒有保護好你們的孩子」；對於北分署的前同仁，她則坦言自己的溝通互動模式讓他們感到擔心和害怕，對現任同仁也表示歉意，因為她的事件讓大家在不好的氛圍中工作；最後，她向社會大眾道歉，「造成大家的困擾跟影響，我非常非常地對不起。」

PTT上的網友對此議論紛紛，「講白點就是：是我疏忽沒發現，但跟我沒屁關係」，也有網友說「從律師信就知道根本不覺得是自己霸凌」、「還在撇清關係」、「還在撇唷，棒棒」、「這就很典型的民進黨人，絕對不能認錯」。這些留言顯示出網友對謝宜容道歉的質疑和不滿。

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