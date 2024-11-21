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豆腐渣工程？　中國女童「倚靠玻璃護欄」墜下4樓身亡

▲▼豆腐渣工程？　中國女童「倚靠玻璃護欄」墜下4樓身亡。（圖／翻攝X）

▲女童突然重心不穩，從4樓墜至1樓。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

中國山東濟寧市發生不幸事件，一名女童倚靠商場手扶梯，扶手下方的玻璃護欄卻突然脫落，導致她重心不穩，從4樓摔至1樓，最終不治身亡。由於事發商場才剛開幕2個禮拜，因此引起施工不良、豆腐渣工程的疑慮與抨擊。

16日晚間20時30分左右，女童在「萬象匯商場」4樓的一間餐廳排隊候位，原本臀部靠著手扶梯的扶手，身體卻突然跟著扶手運轉方向被捲走，在重心不穩之下跌落，脫落的玻璃也跟著墜下，儘管她被緊急送醫，卻仍回天乏術。

搜狐等陸媒引述目擊者說法報導，「應該是安裝有問題，沒裝結實……玻璃壞掉了，和人一起掉下去」，顯示出手扶梯的品質似乎有所疑慮。也有人指出，「商場距離醫院也就1公里的距離，但是因為外面堵車（塞車），救護車10多分鐘才到。」

由於「萬象匯商場」11月2日才開幕，因此這起事件引發廣泛關注。當地警方17日證實，墜落女童已經不幸身亡，「目前還在調查中」。目前，商場已經加裝防護網。

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