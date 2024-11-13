小米傳出隱秘布局AI眼鏡　預計明年第二季發布

▲小米傳出將於明年第二季發布AI眼鏡。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

人工智慧（AI）時代來臨，科技廠商紛紛推出相關產品。繼臉書（Facebook）母公司Meta推出擴增實境（AR）眼鏡之後，小米也傳出隱秘布局AI眼鏡，陸媒更披露預計於明年第二季發布該項產品。

《21世紀經濟報導》、《證券時報》等陸媒指出，有消息稱，小米正計劃推出新一代AI眼鏡，數月前已與大陸聲學元器件公司「歌爾股份」合作，該產品預計於2025年Q2（很大機率是4月份的米粉節）發布。

報導指，小米AI眼鏡將「全面對標Meta Ray-ban」（Meta推出的智慧眼鏡），搭載AI功能、音訊耳機模組、攝影鏡頭模組，並將以小米自有品牌形式發布。對於這款產品的出貨量，小米集團董事長雷軍預期「在三十萬台往上」。

針對該消息，小米方面暫無回應。歌爾股份相關人士回應稱，公司對具體客戶資訊及項目內容不予透露；公司AI眼鏡業務現階段尚未量產，主要產品可應用於AI眼鏡等終端產品。

《IT之家》則提到，OPPO、vivo、華為、騰訊、字節跳動近期也都在評估AI眼鏡項目；蘋果也被外媒曝光已組成團隊重點評估AI眼鏡市場。不過，多位大陸行業人士表示，前述軟硬體廠商的AI眼鏡項目，「大部分還沒有到立項的階段，但已在密集和供應鏈廠商交流中」、「預計最快也要到2025年年底」。

Meta在今年9月推出全球最貴AR眼鏡產品Meta Orion，有望在2027年量產。該產品的輕量化技術成為不少科技產品愛好者關注的焦點。

