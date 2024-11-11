陸師將男童拖上台「狂甩20個巴掌」　家長崩潰：兒還被踹到哭

▲ 男童遭數學老師拎起。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山東德州一名家長近日控訴，7歲的兒子因踩髒國文老師剛拖好的地板，遭老師狠踹並被強制光腳上課，但孩子因為腳冷，在下一堂數學課時，將鞋子撿回來穿，卻遭數學老師拖上台，並連甩20幾個巴掌。該家長懷疑，2名老師是串通好，故意針對自己的兒子。

據《中國新聞周刊》報導，男童的媽媽表示，「國文老師當時剛拖好了地板，孩子不小心弄上了腳印，就想用腳背抹掉鞋印，結果越刮越髒，國文老師就在教室裡，讓我兒子脫鞋，孩子不脫，她就踹了我兒子一腳，然後讓兩個同學把我兒子的鞋脫下來，她直接將鞋扔進教室後面的垃圾桶裡，還叫同學對我兒子區別對待。」

▲ 男童整堂數學課都站在台上。（圖／翻攝自微博）

她氣憤說道，「鞋子被老師丟進垃圾桶後，我兒子光腳上了整節課，孩子腳冷，自己去垃圾桶把鞋子撿回來穿，在後面的數學課上，數學老師認為，未經她的允許，我兒子為何就可以把鞋穿回來，所以直接抓起我兒子的衣領，拖到講台上，當著全班的面，要求我兒子脫鞋，孩子不願意脫，她直接甩了20幾個巴掌，左右臉都打，最後孩子是邊哭邊脫的，她還讓孩子光著腳，站在講台上站了一節課。」





▲ 男童下課後，還被數學老師兼班導叫到走廊上訓話。（圖／翻攝自微博）

男童媽媽認為，國文老師應該是和數學老師有講好，因為數學老師是孩子的班導，「下課之後，數學老師又把孩子抓到走廊甩巴掌，教訓了16分53秒，還用她的腳踢孩子的腳，來回狂搖孩子的肩膀。」

事情經過全被教室內外的監視器拍下，該所小學的相關負責人對此回應，目前2名老師已被開除，「她們是代課老師，跟學校簽了合約，我們現在把她們開除了，她們現在已經不屬於我們學校了，體罰孩子的情況現在還在調查中。」