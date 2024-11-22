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藍《民防法》修正案付委　內政部反對：將弱化社會自救互助能力

▲▼ 立法院院會 報告事項第二案 民防法 民進黨抗議惡修民防法 葉元之提案 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院今（22日）院會表決《民防法》修正草案，藍白以人數優勢通過順利付委 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立委葉元之等人所提《民防法》修正草案，內容刪除高中以上學生參與學校防護團，以及規定未滿20歲者免參加民防團隊，今立法院會進行表決大戰，贊成47人、反對57人順利一讀付委。對此，內政部表達嚴正反對立場，此舉將弱化校園應對災害的自救能力，也影響民防能量，會積極與提案委員溝通。

內政部指出，《民防法》基於日內瓦公約精神，是建構應對極端狀況的社會自救力法律依據，學生屬於校園民防體系的一份子，災害發生時，學生參加學校防護團編組，以確保在校園內的安全，並視需要協助地方政府，服勤範圍限於「避難引導、社區關懷、公共服務及行政支援，不參與軍事戰鬥」

內政部強調，上述做法並非近年才推動的新措施，且學生無論年齡，都應培養對災害、危機識別與自救的互助能力，平時各種校園安全、地震防護等訓練，以及高中的軍訓課程，都是行之有年的培訓。

內政部援引近期捷運出現持刀傷人案例指出，校方表示受攻擊學生因接受防衛技能訓練而得以自保，台北市蔣萬安市長亦提及該學生建議應宣導自我防衛相關教育訓練，並因此要求教育局應研擬防護作為且加強宣導。由此可見，積極宣導、落實訓練才是能達到減傷減災的目的，一味恐嚇人民迴避學習相關技能，反倒將讓人民在面對危機時束手無策。

內政部表示，葉委員草案版本排除未滿20歲者參與民防體系不合邏輯，亦與全世界均致力於強化全民防災防護能力之潮流背道而馳。此版本若修正通過，等同弱化社會自救互助能力，更陷學生安全於險境。

內政部強調，尊重立法委員提案權，但《民防法》修法事關重大，須考量將同時牽動多項法令配套，從國民黨到民進黨歷任執政政府都一貫推動強韌民防工作至今，不同政黨應該慎重看待，以理性態度全盤討論，切莫製造對立與恐慌，破壞社會防災、自救的相關能力。

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