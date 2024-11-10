兩岸漢字文化藝術節移師桃園　張善政：展現桃園文化內涵與底蘊

▲「2024兩岸漢字文化藝術節」今天上午在桃園展演中心舉行開幕式，市長張善政與前行政院長劉兆玄與多名書法家合影。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2024兩岸漢字文化藝術節」今天起至12月3日在桃園展演中心展出，今（9）日上午舉行開幕式，市長張善政表示，近兩年來在市府文化局同仁齊心努力下，積極奠基桃園文化底蘊，讓市民朋友深刻體會桃園文化內涵，期盼藉由藝術節活動，與中華文化永續發展基金會持續合作，將桃園作為未來展覽地點首選，市府團隊將全力配合協助。

▲「2024兩岸漢字文化藝術節」今天上午在桃園展演中心舉行，市長張善政陪同前行政院長劉兆玄等書法家欣賞展出作品。（圖／市府新聞處提供）

「2024兩岸漢字文化藝術節」今年邁入第十四屆，今天起至12月3日於桃園展演中心一樓展場展出，展出內容包括「漢字薈萃—兩岸名家書法篆刻展」及「漢字青春—青‧少年漢字藝術創作展」二大精彩展覽，於今天下午亦舉辦兩岸名家論壇，由兩岸書法創作、研究者暢談書法篆刻的當代議題，為兩岸書法篆刻藝術交流的重要平台。這場年度文化盛會也邀請多位新生代創作者參與，希望能共同探索漢字藝術無限潛力。

▲「2024兩岸漢字文化藝術節」今天上午在桃園展演中心舉行開幕式，市長張善政現場致詞。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，很榮幸在桃園舉辦此次文化藝術盛會，桃園展演中心鄰近有全台最美「市立圖書館總館」，戶外藝文廣場除是市民朋友假日遊憩首選外，也時常舉辦不同展覽活動，非常適合作為本屆藝術節展覽地點。桃園市擁有國內唯一以書法藝術為主的橫山書藝館，近期也將舉辦由「國際蘭亭筆會」策劃的《翰墨無邊－國際書法名家邀請展》。市府教育局每年在學校舉辦「書聖盃書法比賽」培養下一代幼苗書法能力，這次「漢字青春：青‧少年漢字藝術創作展」也展出許多年輕人書法作品。隨著3C產品日新月異，現代人書寫的機會越來越少，自己也時常藉由參加活動或是批改公文時，隨時注意字體的書寫，藉由有限的寫字機會來鍛鍊書寫能力。

中華文化永續發展基金會董事長、前行政院長劉兆玄致詞提到，全世界所有文字中，漢字是唯一可視覺辨認的文字，且具有特別視覺藝術，無論表現在書法或是篆刻中皆舉世無雙，為讓更多民眾就近欣賞兩岸地區書法篆刻名家精彩絕妙文字藝術，桃園近幾年在藝文活動推展成果有目共睹，藝文展演中心場域符合作品展出需求，因此今年移師桃園舉辦。

▲「2024兩岸漢字文化藝術節」今天上午在桃園展演中心舉行，首日開幕吸引不少民眾到場觀賞。（圖／市府文化局提供）

中國藝術研究院長周慶富透過影片介紹時提到，兩岸漢字文化藝術節已輪流在兩岸舉辦13屆，自2010年在北京舉辦首屆活動，從書法篆刻的精湛技藝到漢字文化的深刻內涵，共同見證漢字藝術的魅力與傳承力量，漢字美在形體、風骨及神韻，在本屆藝術節的優秀作品中，再次感受漢字藝術的無窮魅力。

文化局局長邱正生說，「兩岸漢字文化藝術節」由中華文化永續發展基金會與中國大陸的中國藝術研究院共同主辦，今年除展出兩岸書法篆刻名家作品共200件，另有100位青少年書藝創作，包含台灣60件、中國大陸40件，藉由兩岸藝術家精彩創作及國內書法社團的參與推廣，為書法藝術激盪出新火花。此外，「漢字藝術嘉年華」也集結來自台北、基隆、台南及桃園在地近20個活動力強的書法篆刻社團共同辧理。