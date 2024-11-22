美國男飛機上躲廁所抽電子菸　法院開庭不來：看不懂中文傳票

▲美籍男子亞歷山大去年11月間自美國舊金山搭乘長榮航班客機來台，飛行途中卻躲在廁所內抽電子菸被察覺送辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

美籍男子亞歷山大（譯音）去年11月間從美國舊金搭機來台，飛行途中菸癮來了竟躲在廁所內抽電子菸，因煙霧觸動警鈴引起空服人員注意，待班機落地後報請航警局偵辦，桃園地檢署複訊後依違反航空法提起公訴；桃園地院昨（21）日開庭時，美籍男卻以傳票上全是中文看不懂拒絕出庭，法官則囑咐書記官，排定庭期再發傳票，但需經翻譯公證後再寄送。

檢警調查，35歲的美籍男子亞歷山大（譯音），去年11月22日晚間9時30分許，搭乘長榮航空BR-27航班自美國舊金山機場飛往台北松山機場，航行途中，疑因菸癮來了，明知道民用航空禁止使用干擾航空及通訊之電子器材，亞歷山大竟躲在機艙廁所內抽電子菸，因電子菸產生煙霧觸動警鈴，經該航班陳姓副座艙長發現，在班機降落後訴警究辦而查獲，經由桃園地檢署檢察官調查後，依違反民航法之航空器飛航中使用干擾飛航之器材罪嫌將他起訴。

桃園地院昨天下午首開準備程序時，亞歷山大卻未出庭，法官指出，亞歷山大收到桃園地院傳票後，自舊金山回文法院指稱，傳票沒有經過翻譯，全是中文看不懂，所以拒絕出庭；法官特別囑咐書記官，另外排定庭期再發傳票時，需經翻譯公證後再寄送。