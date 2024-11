誤丟「現值244億」比特幣！他想挖垃圾場找硬碟　遭拒怒討天價賠償

▲比特幣飆漲,逼近10萬美元大關。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

英國一名工程師宣稱,他11年前擁有8000枚比特幣(Bitcoin),並且儲存在一塊硬碟裡,卻被誤以為是垃圾丟掉,現在價值可能已經飆破7.49億美元(約新台幣244億元)。多年來,他反覆向當局申請開挖垃圾掩埋場,卻屢次遭到拒絕,如今不惜告上法院、提出天價求償。

39歲的系統工程師豪威爾斯(James Howells)表示,在歷經2008年金融海嘯之後,他決定投入加密貨幣的世界,並且靠著挖礦獲得8000枚比特幣,全都儲存在電腦硬碟的私人金鑰。2013年,他在更新電腦時,把硬碟放入塑膠袋、暫時收在抽屜裡,卻被當時的伴侶誤以為是垃圾丟掉。

豪威爾斯一直迫切希望拿回硬碟,多次向紐波特(Newport)市議會申請開挖垃圾場,甚至提議捐出硬碟價值的25%投入社區計畫,卻已經被拒絕10次左右。如今,他決定把捐贈額降到硬碟價值的10%,如果當局還是不願意點頭,有意願提告並且求償5億英鎊。



"The treasure is getting more and more valuable by the day and that isn't going to stop," James Howells tells Fortune. https://t.co/B7n2Ht8S4P