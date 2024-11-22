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誤丟「現值244億」比特幣！他想挖垃圾場找硬碟　遭拒怒討天價賠償

▲▼ 辛巴威政變「比特幣」國際市價飆2倍！（圖／達志影像／美聯社）

▲比特幣飆漲，逼近10萬美元大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國一名工程師宣稱，他11年前擁有8000枚比特幣（Bitcoin），並且儲存在一塊硬碟裡，卻被誤以為是垃圾丟掉，現在價值可能已經飆破7.49億美元（約新台幣244億元）。多年來，他反覆向當局申請開挖垃圾掩埋場，卻屢次遭到拒絕，如今不惜告上法院、提出天價求償。

39歲的系統工程師豪威爾斯（James Howells）表示，在歷經2008年金融海嘯之後，他決定投入加密貨幣的世界，並且靠著挖礦獲得8000枚比特幣，全都儲存在電腦硬碟的私人金鑰。2013年，他在更新電腦時，把硬碟放入塑膠袋、暫時收在抽屜裡，卻被當時的伴侶誤以為是垃圾丟掉。

豪威爾斯一直迫切希望拿回硬碟，多次向紐波特（Newport）市議會申請開挖垃圾場，甚至提議捐出硬碟價值的25%投入社區計畫，卻已經被拒絕10次左右。如今，他決定把捐贈額降到硬碟價值的10%，如果當局還是不願意點頭，有意願提告並且求償5億英鎊。

美國總統當選人川普即將重返白宮，也被預期以更友善的方式監管加密貨幣，因此自從他勝選之後，比特幣從6.94萬美元左右，一路飆漲逼近10萬美元，短線漲幅44%之多。

豪威爾斯接受《財富》（Fortune）採訪時說，「這個問題永遠不會消失，這將永遠是一場尋寶遊戲，寶藏的價值與日俱增，而且永遠不會停下來。」

紐波特市議會發言人證實，2013年以來，豪威爾斯多次要求從垃圾場取回硬碟，市議會也多次告知「不可能」，因為「這種性質的工作，將對周圍地區造成巨大的負面環境影響。」針對提告一事，他表示，「豪威爾斯先生的索賠毫無根據，議會正在積極準備全力抗辯。」

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