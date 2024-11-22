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幕後／霸凌案調查報告「關鍵4字」釀怒火　勞部處理失當把府院逼上火線

▲▼勞動部長何佩珊 立法院備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前勞動部長何佩珊今請辭獲准。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和、陳家祥／台北報導

勞動部轄下機關爆發霸凌案，但在部層級的處理過程荒腔走板，調查報告備受各界抨擊，部長何佩珊備詢時難抵朝野立委砲火，落淚表達辭意，被指控霸凌的勞發署北分署長謝宜容更是態度強硬一度神隱，驚動總統賴清德、閣揆卓榮泰出面滅火。連串的事件隨著22日政院准辭何佩珊、謝宜容拍片致歉，稍稍降溫。從整體社會氛圍不難發現，本次霸凌案已經燒到政治層面，「野火」燎原之勢，把府院都逼上火線滅火。

黨政人士指出，整體事件讓府院啟動因應機制的，正是勞動部的調查報告記者會上的「立意良善」4個字。這場記者會結束後，引起社會的怒火，尤其在民進黨內部，許多黨公職過去都高度關心勞權，勞動部本身竟然也發生霸凌事件，而且後續的處理態度也顯然不合格。

黨政人士說，在記者會結束後，民進黨內部輿情的彙整上，大致可以歸納成兩部分，一大部分是針對調查報告不合理，雖然是委託第三方，但沒有納入政治判斷專業；另一部分是，在勞動部長何佩珊在記者會上，沒有完整說明，而後續在網路上的發酵也聚焦在「立意良善」4字上，確實讓這把火越燒越旺。

據了解，何佩珊的請辭意願甚堅，從她在立法院備詢時，多次表達願意負起政治責任請辭，講到激動處還淚灑備詢台，昨日的行政院會也請假未出席，顯見她請辭意志之堅定。

在府院聯手因應的節奏上，黨政人士表示，節奏是很清楚的，當勞動部的調查報告引起社會怒火後，本來都持尊重態度的總統府、行政院就已被迫要介入處理；因此，由卓榮泰率先上火線致歉，不過依照往例，還是會讓部會首長留下來善後，所以才暫緩了何佩珊的請辭案，至於賴清德則是透過臉書發文的方式，向社會表達歉意。

不過，這一波火勢顯然沒有在府院的初步因應有進展，黨內反彈聲浪依舊；為此，卓榮泰昨火速批准何佩珊的請辭案，同步在總統府方面，昨天晚間就已經安排好，賴清德在今天上午10點的行程，在他抵達現場下車時，會親上火線向媒體發表簡短談話，並再次向社會表達歉意。

至於謝宜容方面，前幾日透過律師的聲明中可發現，她的態度極為強硬。內情人士坦言，謝畢竟是受保障的公務人員，依規定行政院最多只能讓謝免職；而站在謝的立場，一定會打行政訴訟，「且勝率相當高」，最後依然可以領走退休金，這也一直是她強硬態度的底氣所在。

不過，謝宜容22日上午突然態度放軟，且向國人致歉。對於是否有透過相關管道跟謝進行溝通？黨政人士不願多談，但隱晦地表示，溝通是一回事，最主要還是謝宜容要願意接受建議才有轉圜餘地。該人士說，這一波因應之外，後續工作還要進行，包括家屬的慰問，以及整體勞動環境的再檢討。

針對外界對於霸凌案後續處置的討論，行政院發言人李慧芝強調，任何形式的霸凌都不應該發生，行政院卓榮泰院長對於霸凌行為更是零容忍；政院在得知日前勞動部同仁輕生原因恐與霸凌事件有關時，便立即要求勞動部儘速釐清真相，若確有霸凌事件發生，應嚴予懲處、避免同仁持續受到不公平對待。

「對於生命的逝去，卓院長與國人一樣痛心。」李慧芝強調，日前卓院長出面向離世同仁家屬表達歉意，也是出於最大的沉痛與哀悼，且對於未能避免憾事發生表示深切檢討，並無所謂拉高層級或其他考量，呼籲外界毋須過度解讀。

▲▼卓榮泰針對勞動部職場事件發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲卓榮泰針對勞動部職場事件發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

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