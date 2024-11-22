【廣編】「AI SPORT」競技運動會　全民體能挑戰王就是你！早鳥票限時開賣

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今年冬天準備好，要全民熱血動起來了嗎？「AI SPORT」即將於12/27震撼登場士林科教館！邀請所有運動愛好者、家庭朋友及科技迷來親身體驗未來的運動競技世界！「AI SPORT」唯一優惠早鳥票將於11/26-12/25於寬宏售票（kham.com.tw）獨家販售，喜愛運動的朋友要把握機會！

「AI SPORT」不僅僅是一場運動展覽，它是體能、競賽與科技結合的全方位競技體驗。觀眾入場後首先迎接的將會是InBody身體組成分析儀，透過它的分析，你將擁有關於自己身體的各項精細數據，獲得專屬於你的身體密碼並帶上專屬的感應手環，展開一系列的競技運動吧！

展內充滿各種極限運動設施，像是15米疾速賽跑、智能足球、輕艇競賽以及攀岩挑戰…等，都將為身體帶來前所未有的感官刺激！參觀者將在各大主題區域中體驗到多項極限運動，並用科技技術打造屬於自己的專屬競技體驗。而全場體能最高峰的《爆發 X 聳立之牆》，參賽者需要攀登上最頂峰，不僅需要腿部的衝刺搭配上手部強勁的抓握與支撐力，還要使出全身肌肉的爆發力！另外也有全家大小都適合的《節奏 X 跳繩》、《騎技 X 賽馬》…等運動。不管男女老少，今年冬天一起加入這場全民性的極限運動挑戰賽吧！