　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】每秒20下極速腳步！《大河之舞》驚人記錄　10月北藝中心傳奇再現

《大河之舞》驚人記錄 10月北藝中心傳奇再現（圖／寬宏藝術提供）

【廣編特輯】

圖、文／寬宏藝術提供

來自愛爾蘭的傳奇踢踏舞劇《大河之舞 Riverdance》將從10/29(二)起至11/3(日)一連8場，登場台北表演藝術中心。本次將是《大河之舞》繼2008年後，睽違16年再度來台演出！其中最具有亮點的，就是表演中將會出現令人眼睛捨不得一眨的「每秒20下極速腳步」，隨著舞鞋發出響亮的聲響，配上極為經典的愛爾蘭樂曲，準備帶給台灣觀眾最震撼的視聽覺極致饗宴！

為了迎接本次《大河之舞》全球巡演25週年的盛事，舞者們更是緊鑼密鼓的展開超高強度的訓練，訓練主要集中在腿、臀、足部和軀幹，為的就是要在巡演中維持足夠的體力。其中，大部分團員都是首度來到台灣，聽說台灣有很多好吃的美食，以及特別熱情的觀眾，對此感到非常興奮與期待！更是特別錄製專屬影片向台灣觀眾打招呼。也表示《大河之舞》是一場愛爾蘭文化的慶典，振奮了無數人心，也為無數人帶來歡樂。希望能將這股歡樂傳遞給台灣的大家！

《大河之舞 Riverdance》
演出時間、地點、票價：
2024/10/29 (二)19:30臺北表演藝術中心大劇院
2024/10/30 (三)19:30臺北表演藝術中心大劇院
2024/10/31 (四)19:30臺北表演藝術中心大劇院
2024/11/01 (五)19:30臺北表演藝術中心大劇院
2024/11/02 (六)14:30臺北表演藝術中心大劇院
2024/11/02 (六)19:30臺北表演藝術中心大劇院
2024/11/03 (日)13:00臺北表演藝術中心大劇院
2024/11/03 (日)17:00臺北表演藝術中心大劇院
票價：1800/2400/2800/3400/3800/4200/4800/5800
主辦: 寬宏藝術經紀股份有限公司
購票請洽:寬宏售票www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店

ET快訊
快訊／午後雨彈開轟「大雷雨襲2地」　國家警報大響
快訊／五月天確定登上大巨蛋！
台人遊沖繩　誤停私人地「被討4.5萬元、搶手機」！日警：不違
「鴨頭」告別式16分影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容
全聯開放iPhone 16預購！最多省3500元
吳謹言被瘋傳懷孕5個月！　老闆于正祝詞「雙喜臨門」
Disney+推出「5折訂閱方案」　超猛片單公開

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯隔日達開放iPhone 16預購！「最多省3500元」果粉手刀搶

【廣編】每秒20下極速腳步！《大河之舞》驚人記錄　10月北藝中心傳奇再現

【廣編】英倫奢華香氛洗沐品牌Molton Brown　微風復興盛大開幕！

Zenyum綻雅新品讓人擁有明星級微笑曲線

歡樂過節無負擔！5招「有感運動新招」讓你輕鬆甩脂、樂享金喜

全聯推出甜甜圈！全新口味限時4天「3入89元」百家門市快閃開賣

身分證拿出來！「名字中2字」免費吃雞腿串　頂呱呱新品一次看

【廣編】麗媚聯手名緯　推廣工研院舒曼波應用專利新產品

黑色星期五「咖啡第2杯5元」、拿鐵美式買1送1！超商優惠一次看

大阪旅遊新手的購物與美食必訪地攻略

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

全聯隔日達開放iPhone 16預購！「最多省3500元」果粉手刀搶

【廣編】每秒20下極速腳步！《大河之舞》驚人記錄　10月北藝中心傳奇再現

【廣編】英倫奢華香氛洗沐品牌Molton Brown　微風復興盛大開幕！

Zenyum綻雅新品讓人擁有明星級微笑曲線

歡樂過節無負擔！5招「有感運動新招」讓你輕鬆甩脂、樂享金喜

全聯推出甜甜圈！全新口味限時4天「3入89元」百家門市快閃開賣

身分證拿出來！「名字中2字」免費吃雞腿串　頂呱呱新品一次看

【廣編】麗媚聯手名緯　推廣工研院舒曼波應用專利新產品

黑色星期五「咖啡第2杯5元」、拿鐵美式買1送1！超商優惠一次看

大阪旅遊新手的購物與美食必訪地攻略

萬海慈善「安心醫泊」擴增合作旅館　助遠地就醫弱勢民眾

搶親大戰！台新金4大聲明　批中信金公布二階段收購價有違公司治理

快訊／午後雨彈開轟「大雷雨襲2地」　國家警報大響

嘉藥芝麻香傳秋情　手作椒麻酥餅促進世代與台越文化交流

旅宿業缺工「外籍生聘僱期擬修法延長」　周永暉：明年元旦上路

明年「媒體宣導」預算遽增65.4％　她批：賴清德養網軍大內宣？

快訊／五月天確定21日登上大巨蛋！周思齊引退賽獻唱

福斯「入門休旅」改款升級！換搭8速自排、馬力增加到176匹

不滿新勞資協議！波音94%工人投下否決票　3.3萬人13日起大罷工

雲縣府攜手媽祖醫院營造友善網絡　VR體驗助民眾理解失智困境

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

消費熱門新聞

限時10天！日本麝香葡萄下殺399元

黑色星期五咖啡第2杯5元、買1送1！

全聯隔日達開搶iPhone 16「最多省3500元」

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

名字中2字免費吃頂呱呱雞腿串！

爆料女子無法提供單據及異物　不二糕餅：不排除提告

大阪旅遊新手購物與美食必訪攻略

十勝與十盛合作新品奶茶快收必喝

全聯推出甜甜圈！3款口味百元有找

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

必勝客聯名《崩壞：星穹鐵道》

十盛新品登場！超多豪禮等你帶回家

7-11推蠟筆小新集點！搖頭公仔、阿呆掛鐘超萌　40款周邊限量搶

特大美式15杯520元　超商限時優惠來了

更多熱門

相關新聞

江蕙復出大巨蛋開唱　寬宏藝術股價漲逾8％

江蕙復出大巨蛋開唱　寬宏藝術股價漲逾8％

台北大巨蛋確定可以舉辦演唱會，台北市長蔣萬安力邀天后江蕙復出，寬宏藝術（6596）也證實，江蕙確定在國慶晚會上開唱，消息激勵寬宏藝術股價一度漲逾8％、衝至77元，隨後拉回但漲幅仍有5％，投資人也驚嘆「解麥效應」拉高股價。

暑假最強恐龍展科教館登場

暑假最強恐龍展科教館登場

寬宏藝術Q1每股賺2.22元寫同期新高　全年展演齊發營運樂觀

寬宏藝術Q1每股賺2.22元寫同期新高　全年展演齊發營運樂觀

寬宏藝術去年每股賺5.94元　擬配息5.3元、殖利率達8.2％

寬宏藝術去年每股賺5.94元　擬配息5.3元、殖利率達8.2％

百老匯《西貢小姐》逼真舞台來台

百老匯《西貢小姐》逼真舞台來台

關鍵字：

寬宏藝術大河之舞愛爾蘭踢踏舞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

他吃平安餐被桶　4個月後開槍報復

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面