【廣編】每秒20下極速腳步！《大河之舞》驚人記錄　10月北藝中心傳奇再現

【廣編特輯】

圖、文／寬宏藝術提供

來自愛爾蘭的傳奇踢踏舞劇《大河之舞 Riverdance》將從10/29(二)起至11/3(日)一連8場，登場台北表演藝術中心。本次將是《大河之舞》繼2008年後，睽違16年再度來台演出！其中最具有亮點的，就是表演中將會出現令人眼睛捨不得一眨的「每秒20下極速腳步」，隨著舞鞋發出響亮的聲響，配上極為經典的愛爾蘭樂曲，準備帶給台灣觀眾最震撼的視聽覺極致饗宴！

為了迎接本次《大河之舞》全球巡演25週年的盛事，舞者們更是緊鑼密鼓的展開超高強度的訓練，訓練主要集中在腿、臀、足部和軀幹，為的就是要在巡演中維持足夠的體力。其中，大部分團員都是首度來到台灣，聽說台灣有很多好吃的美食，以及特別熱情的觀眾，對此感到非常興奮與期待！更是特別錄製專屬影片向台灣觀眾打招呼。也表示《大河之舞》是一場愛爾蘭文化的慶典，振奮了無數人心，也為無數人帶來歡樂。希望能將這股歡樂傳遞給台灣的大家！

《大河之舞 Riverdance》

演出時間、地點、票價：

2024/10/29 (二)19:30臺北表演藝術中心大劇院

2024/10/30 (三)19:30臺北表演藝術中心大劇院

2024/10/31 (四)19:30臺北表演藝術中心大劇院

2024/11/01 (五)19:30臺北表演藝術中心大劇院

2024/11/02 (六)14:30臺北表演藝術中心大劇院

2024/11/02 (六)19:30臺北表演藝術中心大劇院

2024/11/03 (日)13:00臺北表演藝術中心大劇院

2024/11/03 (日)17:00臺北表演藝術中心大劇院

票價：1800/2400/2800/3400/3800/4200/4800/5800

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