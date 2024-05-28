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半導體科普教育聯盟成立　科教館：將推3課程紮根人才培育

▲▼半導體科普教育聯盟成立，科教館將與台灣應材等單位參與。thumbnail_左起LIS情境科學教材創辦人嚴天浩、應材全球社區事務協理Katie、台灣區總裁余定陸、科教館劉火欽館長、TFT位台灣而交永續長杜瀛（圖／科教館提供）

▲科教館將與台灣應材等單位參與的「半導體科普教育聯盟」今天成立，將打造跨場域與跨平台創新教育模組。（圖／科教館提供）

記者許敏溶／台北報導

長期支持科普教育的台灣應用材料公司，今（28日）宣布攜手台灣科學教育館等單位，共組「半導體科普教育聯盟」，將從「應材苗懂計畫」出發，預計將在接下來兩年開發三至四套半導體科普課程，並透過聯盟深化教育資源的整合與應用，打造跨場域、跨平台的科普教育創新模組。

應材在台即將迎來35年，推動半導體生態系及永續發展，支持更強韌的社區發展，並結合本業所長，長期支持各項科普教育公益計畫，與科教館合作長達17年，近十年累計約150萬人次接觸半導體相關主題展覽，也長期支持教育社創組織，包含LIS情境科學教材及TFT為台灣而教，從教材及教師等網絡深耕基礎教育。

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今天在應材全球社區事務協理Katie Ferrick、應材台灣區總裁余定陸、科教館館長劉火欽、LIS情境科學教材創辦人嚴天浩、TFT為台灣而教永續長杜瀛等人參與下，宣布共組「半導體科普教育聯盟」。將從「應材苗懂計畫」出發，打造跨場域、跨平台的科普教育創新模組，透過串聯各方所長，啟發、深化連結多元可能，營建科普教育永續生態圈。

▲▼半導體科普教育聯盟成立，科教館將與台灣應材等單位，共同打造跨場域與跨平台創新教育模組。圖為科教館科老師與應材工程師組成講師，講授苗懂半導體課程。（圖／科教館提供）

▲半導體科普教育聯盟今天成立。圖為科教館科老師與應材工程師組成講師，講授半導體課程。（圖／科教館提供）

余定陸指出，半導體產業發展的核心是人才。應材在力求本業突破創新之際，也支持半導體科普教育的多元可能。作為半導體知識貢獻者，希望透過聯盟合作，激盪共創、加乘影響力，培育未來人才。

應材與科教館合作長達17年，支持展開豐富多元的博物館場域及教育推廣活動。科教館館長劉火欽表示，科教館與台灣應材合作推廣半導體「應材苗懂計畫」，將以科教館「半導體未來館」為核心場域，將展覽的互動設計結合博物館教育，例如導覽及互動工作坊，推廣至親子及全齡受眾。

科教館補充說明，「應材苗懂計畫」預計將在接下來2年，開發三至四套半導體科普課程，並透過聯盟深化教育資源的整合與應用，連結企業及科教館志工、教育推廣場域，以及偏鄉師培網絡，擴大科普教育多元管道，建立科普教育永續生態圈。

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