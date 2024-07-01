【廣編】暑假最強恐龍展科教館登場！新型科技結合遊戲互動　探索兩億年前恐龍盛世

▲侏羅紀X恐龍光影展。

圖、文／寬宏藝術提供

恐龍迷注意！今夏最強恐龍展「侏羅紀X恐龍光影展」，在士林科教館登場！展內用逼真數位科技打造虛實交界迴廊，讓觀眾體驗身歷其境在侏羅紀的感官震撼，仰頭可以看見翱翔在天空中的翼龍群！更是結合8項互動式體驗，讓小朋友和恐龍比力氣、餵食恐龍、化身翼龍體驗用力振翅的飛翔感。「侏羅紀X恐龍光影展」，購票可上寬宏售票（kham.com.tw）。

「侏羅紀X恐龍光影展」以新型投影科技結合互動遊戲，活靈活現的將恐龍世界搬到觀眾眼前。

【亮點１】沉浸式劇場 一同窺探恐龍生活軌跡

IMAX電影中了解恐龍的養育過程。

【亮點２】數位科技打造虛實交界迴廊

充滿恐龍剪影的光影隧道出現！

【亮點３】逼真的互動技術 帶你走進想像世界

真實模擬火山爆發後的毀滅性場景，熱氣瀰漫在展間，大批恐龍在身邊逃亡，其震撼的感官讓人站不住腳。

【亮點４】360度無死角觀賞浮空恐龍

以全息投影的技術，將同類相食的代表恐龍放入生物箱中。

展覽名稱：侏羅紀X恐龍光影展

展覽日期：2024年6月28日(五)至2024年10月13日(日)

展覽地點：國立臺灣科學教育館 七樓東側特展區 （台北市士林區士商路189號）