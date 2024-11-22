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大陸 大陸焦點 特派現場

跨境小包裹遭美打擊？　陸商務部駁：電商競爭力仍強

▲大陸電商平台拼多多旗下海外銷售平台Temu。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

為了圍堵大陸低價商品湧入，美國研擬就低價值商品收緊小額包裹免稅政策。對此，大陸商務部表示，把相關優惠待遇取消後，大陸跨境電商仍然具有很強的競爭力，並指前三季大陸跨境電商進出口還成長了11.5％。

受惠於美國政策，大陸電商平台Shein和Temu可直接從大陸向美國消費者發貨而毋須繳交關稅。但美國政府9月13日宣布，正在採取措施，以避免低於800美元門檻的大量包裹免稅進入美國。

路透報導，該類包裹已從10年前的1.4億件激增至去年的10多億件，其中多數成長來自大陸電商公司。

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文今（22）日在記者會上被問及，美國等國家計劃調整跨境小包裹免稅政策，是否影響大陸跨境電商發展？他回應，跨境電商有滿足客戶的個性化需求、到貨快、節省費用等特點，它和小包裹的關係不是很明顯。

王受文接著說，把小包裹優惠待遇取消後，跨境電商本身所具有的這些特點並沒有消失。所以跨境電商仍然具有很強的競爭力。今年前三季，大陸跨境電商進出口增長了11.5％，佔大陸外貿比重將近6％。

談及對跨境電商的支持，王受文提到，大陸跨境電商的出口企業有12萬家，大多數是小企業，因此要幫助提高其合規能力。此外，幫助更多外貿企業特別是中小微企業借助跨境電商的線上平台接觸到國外採購商，拿到訂單。

在深化國際合作方面，王受文指出，目前大陸已經簽署的自由貿易協定有23個，在最近簽的雙邊自貿協定，或者正在升級的過去的自貿協定中，都把跨境電商作為一個新的條款納入到雙邊自貿協定中。同時，大陸也在積極推動世貿組織關於電子商務協定談判，希望世貿組織電子商務協定談判能夠早日結束。
 

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