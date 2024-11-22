川普若打關稅戰　駱家輝示警：恐致全球嚴重經濟衰退

▲前美國駐中國大使駱家輝。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

川普將重返白宮，前美國駐中國大使駱家輝發出警告，一旦川普對中國大陸及其他國家大打關稅戰，可能會導致全球範圍內出現嚴重的經濟衰退、大規模的通貨膨脹和美國的高通膨，同時損及美國本土企業的整體競爭力。

《澎湃新聞》報導，前美國駐中國大使駱家輝21日在「中美民眾對話 2024：探尋前行之路」討論現場向媒體指出，川普第一任期內的對中關稅政策已經讓美國普通民眾付出額外代價。

駱家輝直言，如果川普在第二任期繼續對中國，甚至來自其他國家的產品徵收關稅，這可能會導致全球範圍內出現嚴重的經濟衰退、大規模的通貨膨脹和美國的高通膨。

駱家輝認為，川普的關稅政策不僅影響中國企業，同樣會在供應鏈以及整體競爭力上波及美國本土企業。他表示，川普第一任期內對中國商品徵收關稅的措施，已經損害了兩國民眾的利益。

駱家輝接著說，「這導致美國民眾的物價上漲，因為沃爾瑪（Wal-Mart）、家得寶（Home Depot）、開市客（Costco，台灣稱「好市多」）等公司從中國採購商品時，必須支付關稅，而額外的成本被轉嫁給了美國消費者。」

駱家輝用具體數字說明，「《華爾街日報》、紐約聯邦儲備銀行，和其他共和黨保守派智庫都證明，川普多年前徵收的第一輪關稅已經使美國家庭每年額外支出500多億美元」，「相應地，我們看到中國也採取了反制措施，這使得美國商品在中國變得更加昂貴，傷害了生產這些產品的美國農民和商人，也傷害了美國工人」。

談及川普此次競選期間提及要對中徵收60％的關稅，駱家輝表示，「目前我們不知道是否會對所有產品徵收關稅，也不知道是否會分階段實施。但毫無疑問，60％的關稅將導致美國消費者面臨更高的商品價格。美國和世界各地的經濟學家都對此感到擔憂」。