快訊／蓋茲涉買春退提名！　川普宣布司法部長改由「她」出任

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快訊／蓋茲涉買春退提名　川普宣布司法部長由「佛州前檢總」出任

▲▼川普提名佛州前檢察總長邦迪（Pam Bondi）出任司法部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普提名佛州前檢察總長邦迪（Pam Bondi）出任司法部長。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統盪選人川普（Donald Trump）提名的司法部長人選、美國前聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz），因爆出性交易等醜聞，宣布退出提名。川普21日宣布，將提名佛州前檢察總長邦迪出任。

根據CNN報導，川普21日宣布提名潘姆．邦迪（Pam Bondi）接替蓋茲出任司法部長，「長期以來，偏袒黨派的司法部一直被用來對付我和其他共和黨人，這種情況到此為止。」

川普在他的社群平台Truth Social上發文表示，「潘姆將讓司法部重回原本的使命——打擊犯罪，讓美國再次安全。我認識潘姆多年，她聰明又強悍，是一位堅定的『美國優先』（AMERICA FIRST）鬥士，會是個出色的司法部長！」

原提名人蓋茲因涉嫌與未成年少女進行性交易、使用藥物、接受不當饋贈並圖利他人而遭到聯邦調查，雖未被起訴，但國會也展開了相關調查，兩黨在聯邦眾議院為是否公布蓋茲報告進行了激烈交鋒。

川普2020年底卸任前，曾將身邊多名重要幕僚指派到公共機關董事會任職，邦迪當時安插在華府有名的約翰甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）董事會中。

當年聯邦參議院審理川普彈劾案時，邦迪就是法律團隊人員之一，負責為川普辯護；而川普陣營在2020年尋求推翻拜登勝選局面，邦迪也加入了律師陣容。

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