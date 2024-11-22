納坦雅胡被發逮捕令　拜登喊「無法接受」：永遠和以色列站在一起

▲ 納坦雅胡與拜登去年9月在紐約會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際刑事法院（ICC）以涉嫌戰爭罪與反人類罪為由，向以色列總統納坦雅胡、前國防部長葛朗特及哈瑪斯軍事領袖戴夫發出逮捕令。美國白宮已表態拒絕ICC決定，總統拜登21日也聲明稱逮捕令「無法接受」，強調將永遠和以色列站在一起。

根據《法新社》，拜登21日針對ICC逮捕令聲明直言「無法接受」，「不論國際刑事法院想暗示什麼，以色列與哈瑪斯無法相提並論，絕對不行」，「我們將永遠和以色列站在一起，反對對其安全的威脅」。

白宮稍早表示，美國「從根本上拒絕」ICC逮捕納坦雅胡及葛朗特的決定，「我們仍對於檢察官急於尋求逮捕令，以及導致此一決定令人憂慮的程序問題深表關切。美國已清楚表明，ICC對此事並無管轄權」，但聲明並未提及戴夫。

美國總統當選人川普（Donald Trump）提名的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）也為以色列辯護，直言「ICC沒有可信度，美國政府已經駁回這些指控」，並承諾「明年1月將對ICC及聯合國的反猶太主義偏見做出強而有力的回應」。

總部設於海牙的國際刑事法院21日宣布，因納坦雅胡、葛朗特及戴夫「2023年10月8日至2024年5月20日間犯下的反人類罪與戰爭罪」發布逮捕令。但美國與以色列皆非ICC成員國，拒絕受其管轄；而以色列聲稱戴夫已在7月一起空襲中身亡，哈瑪斯對此則尚未證實。