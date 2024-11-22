對上美國「中華隊1件事」超重要　球迷嚇爛：日本4人痛爆

▲中華隊今將對上美國。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

昨（21日）日本以9比1大勝美國，但美國出現多達4次觸身球，尤其7局下一口氣發生3次，氣得日本球迷在X痛批，要不是國際賽事，早已爆發衝突。而中華隊今中午將迎戰美國隊，台灣球迷也吶喊，「台灣選手護具要戴好戴滿呀！」

一名網友在Threads表示，今天要對美國隊，由於昨天美日大戰出現4次觸身球的離譜狀況，因此吶喊「台灣選手護具要戴好戴滿呀！」

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底下網友直呼，「如果是阿坤又被K到，阿坤老婆+全台坤嫂們+後宮會爆動」、「很恐怖的連續觸身球」、「感覺應該不是故意的，但控球真的很可怕」、「乾脆穿盔甲去打好了」、「美國那投手打到人還一副流氓臉」、「看到連續兩位日本選手被K到，看了超痛」、「真的...不然怎麼被丟假的都不知道，我們中華隊球員們一定要保護好自己」、「美國K人還不脫帽道歉，超垃圾，看不起他們」。

回顧美日大戰，7局下坂倉將吾、桑原將志接連遭到觸身球，後續美國隊換投，不料栗原陵矢又被觸身球擊中背部，當下他痛得倒地不起，讓球迷心疼不已。事後進行到8局下，替補上陣的五十幡亮汰再次被觸身球砸中。

對此，日本X平台引發譁然怒轟，「如果不是國際賽，這種情況早就已經爆發衝突，甚至裁判祭出警告了」、「美國隊頻繁換投，但似乎適得其反，一直派上暖身不足的投手，投球內容完全失控」。